Corregedoria da BM investiga participação de policiais em situação semelhante à escravidão no RS

Policiais teriam participado de violência contra trabalhadores que foram mantidos em alojamentos em condições precárias. Governador Eduardo Leite diz que convocou reunião para tratar do assunto. Veja imagens do local onde os trabalhadores foram resgatados no RS

A Corregedoria da Brigada Militar confirmou, nesta terça-feira (28), que investiga a possível participação de policiais militares nas violências sofridas por trabalhadores encontrados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul.

“Ao tomar conhecimento dos fatos nesta segunda-feira (27), a Corregedoria da Brigada Militar solicitou à Polícia Federal cópia dos inquéritos para abrir uma investigação sobre o caso”, diz a BM.

LEIA MAIS

Trabalhadores resgatados em situação de escravidão no RS: o que se sabe e o que falta saber

Vinícolas que usavam mão de obra podem ser responsabilizadas, diz MTE

Choques, spray de pimenta e espancamentos: veja relatos

Trabalhadores ficaram em ginásio de Bento Gonçalves

Divulgação/MPT

Através das redes sociais, o governador do RS Eduardo Leite também confirmou a investigação e disse que deve fazer uma reunião com secretários para avaliar ações em relação ao crime.

“Colocamos a Corregedoria da Brigada Militar à disposição para apurar eventual participação de policiais em atos de coação aos trabalhadores explorados na serra gaúcha. Também solicitamos o compartilhamento de provas entre a PF e a corregedoria da Brigada. Convoquei para logo mais uma reunião com secretários para tratar de novas ações em relação a este crime absurdo e lamentável”, destaca.

O repórter do jornal Zero Hora Humberto Trezzi teve acesso ao depoimento de trabalhadores resgatados. Em pelo menos um deles, que o g1 analisou, um homem relata ter sofrido ameaças ou algum tipo de violência por pessoas que se diziam policiais.

“Presenciou o Júlio Cesar, Jollo Vitor e Erick serem agredidos no alojamento pelo segurança, não sabe o nome, Kiko (gerente) e Escorsese (estava armado, o depoente diz que é policial)”, diz um dos trechos.

Outro homem também fala do suposto “segurança” quando perguntado sobre se foi agredido no alojamento, mas não diz se o homem era um policial.

“[…] Após o trabalho, com uma cadeira de ferro no alojamento pelo segurança, não sabe o nome, com ameaças de morte, pois um colega tinha divulgado um vídeo onde apareciam molhados no trabalho.”

Situação de escravidão: espaço onde ficavam trabalhadores em Bento Gonçalves

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

O caso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na última quarta-feira (22), 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. O alojamento ficava no Bairro Borgo, a cerca de 15 km dos vinhedos do município.

A operação foi realizada pela PRF, pelo MTE e pela Polícia Federal (PF) após três trabalhadores procurarem a PRF em Caxias do Sul dizendo que tinham fugido de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. No local, os trabalhadores foram encontrados “em situação degradante”.

A maioria dos trabalhadores teria vindo da Bahia para trabalhar na colheita da uva, com promessas de salários superiores a R$ 3 mil, além de acomodação e alimentação.

No entanto, eles contaram ao MTE que eram obrigados a trabalhar diariamente das 5h às 20h, sem pausas, e com folgas apenas aos sábados — embora fossem forçados a assinar no ponto que folgavam também aos domingos.

Eles ainda disseram que representantes da empresa contratante ofereciam a eles comida estragada, que só podiam comprar produtos em um mercadinho perto do alojamento, com preços superfaturados, e que o valor gasto era descontado do salário, o que fazia com que os trabalhadores acabassem o mês devendo, pois o consumo superava o valor da remuneração.

Afirmaram, ainda, que eram impedidos de sair do local e que, se quisessem sair, teriam que pagar a suposta “dívida”. Também, que os empregadores ameaçavam seus familiares. Os trabalhadores também disseram que eram espancados, além de sofreram agressões com choques elétricos e spray de pimenta.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi