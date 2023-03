Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 97,6 milímetros nas últimas 24h. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado. Córregos transbordam durante temporal e alagam ruas em Volta Redonda

Os córregos Secade e Brandão transbordaram durante um temporal e alagaram ruas na noite de sexta-feira (10) em Volta Redonda (RJ). O volume de chuva registrado foi de 97,6 milímetros nas últimas 24h.

Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Paraíba do Sul estava 1,92 metros acima do normal.

Houve registros de alagamentos nos bairros 207, Vila Santa Cecília e Ponte Alta. A água escoou poucas horas depois, mas deixou muita lama e sujeira.

O temporal provocou deslizamentos de terra em dois bairros do município: Vila Brasília e Retiro. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

Os fortes ventos também derrubaram uma árvore no bairro Volta Grande. Ninguém passava no local na hora da queda, portanto, nenhum morador ficou ferido.

A prefeitura de Volta Redonda informou que equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão atuando desde a noite de sexta-feira (10) na limpeza dos bueiros, retirada de galhos e entulhos e desobstrução das ruas afetadas no município.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, há previsão de chuva forte para este sábado e domingo (12) na cidade. Os agentes continuam em alerta máximo e recomendam que os moradores evitem deslocamentos durante períodos chuvosos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com órgão pelo 199 ou pelo telefone (24) 3339-2064.

