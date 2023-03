Correios abre inscrições para programa Jovem Aprendiz 2023; RN tem 47 vagas

Inscrições serão abertas na segunda-feira (27). Veja distribuição de vagas por 14 municípios do RN. As inscrições para o programa de Jovem Aprendiz dos Correios começam nesta segunda-feira (27). São ofertadas 47 vagas no Rio Grande do Norte, todas no turno vespertino. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 21 de abril.

Confira o edital

São 27 vagas em Natal, 5 em Mossoró, 4 em Parnamirim e 1 vaga nos seguintes municípios: Apodi, Assu, Areia Branca, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Macaíba, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu.

Correios abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz 2023

De acordo com os Correios, podem se candidatar estudantes com idade entre14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. A pontuação está detalhada no edital.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

