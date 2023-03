correios-abre-processo-seletivo-para-programa-de-aprendizagem-com-mais-de-30-vagas-para-ro

Inscrições são gratuitas e começam no dia 27 de março. Não podem participar da seleção aqueles que já tenham sido contratados anteriormente como jovem aprendiz no Correios. Correios de Cacoal, RO

Magda Oliveira/G1

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos abriu um processo seletivo em todo o país para a contratação e jovens aprendizes no Programa de Aprendizagem. Ao todo, estão disponíveis mais de 4 mil vagas, sendo 31 para Rondônia, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Correios, a partir da próxima segunda-feira (27) e vão até 21 de abril. As vagas são destinadas as áreas de Assistente Administrativo ou Logística.

Podem se inscrever estudantes que tenham entre 14 e 21 anos completos, no ato da contratação; estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental; estejam matriculados e frequentando a escola (caso não tenha concluído o Ensino Médio); e que não tenham sido contratados anteriormente como jovens aprendizes e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios.

A jornada de aprendizagem do programa será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, totalizando, no mínimo, 800 horas.

Veja o edital completo do processo seletivo

Confira as vagas para a região Norte:

Rondônia: Ariquemes (3); Cacoal (2); Guajara-Mirim (1); Jaru (1); Ji-Parana (3); Ouro Preto do Oeste (1); Pimenta Bueno (1); Porto Velho (15); Rolim de Moura (1);Vilhena (3);

Acre: Brasileia (1), Cruzeiro do Sul (1), Feijó (1), Rio Branco (10) e Sena Madureira (1);

Amapá: Macapá (12);

Amazonas: Iranduba (1); Itacoatiara (1), Manacapuru (14); Manaus (27); Parintins;

Pará: Altamira (2); Ananindeua (6); Barcarena (3); Belém (38); Benevides (1); Braganca (1); Breves (1); Cameta (1); Canaã dos Carajás (1); Capanema (1); Capitão Poço (1); Castanhal (4); Conceição do Araguaia (1); Itaituba (1); Maraba (4); Marituba (2); Oriximina (1); Paragominas (2); Parauapebas (3); Redenção (1); Rondon do Para (1); Salinópolis (1); Santarém (4); Tailândia (1); Tome-Açu (1); Tucumã (1); Tucuruí (2); Xinguara (1);

Roraima: Boa Vista (8);

Tocantins: Araguaina (5); Colinas do Tocantins (1); Gurupi (3); Palmas (12); Paraiso do Tocantins (1); e Porto Nacional (1).

Seleção

A primeira fase de seleção se dará mediante a somatória de pontos referentes aos quesitos:

Renda familiar mensal;

Idade;

Instituição de ensino;

Participação em programas sociais previstos no edital.

A segunda etapa será por meio da comprovação de requisitos de classificação. Também será realizada uma etapa pré-admissional, além da contratação. Todas as fases terão caráter eliminatório.

O processo seletivo tem a validade de um ano, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

