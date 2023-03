Correios implanta CEP por rua em São Pedro a partir de abril

Orientação para a população é entrar em contato com os remetentes e empresas que possuem cadastro para que sejam atualizados Vista aérea de São Pedro

São Pedro (SP) vai passar a ter Código de Endereçamento Postal (CEP) por rua a partir de 3 de abril, segundo os Correios. Até então, a cidade tinha um único CEP para todo o território.

Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP individual. A área rural também contará com CEP específico, seguindo a tabela abaixo:

A orientação para a população é entrar em contato com os remetentes e empresas que possuem cadastro para que sejam atualizados e passem a usar o CEP específico do endereço. No caso de novos cadastros, também será necessário informar o CEP por rua.

Para consultar o CEP de cada rua, basta acessar o site dos Correios/Busca CEP, a partir de 3 de abril. A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços no município, segundo os Correios.

Ela ainda facilita a separação da correspondência. O sistema permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço.

