Correios realiza leilão de bens em Natal; veja como enviar proposta

Lotes incluem itens de informática, refrigeração, mobiliário e bens diversos. Objetos podem ser conferidos no Centro de Distribuição Domiciliar Lagoa Nova, em Natal, até o dia 10. Os Correios disponibilizam 1.782 bens móveis para leilão em Natal. Os itens são considerados inservíveis às atividades da estatal e foram agrupados em quatro lotes, que englobam equipamentos de informática, refrigeração, mobiliário e bens diversos.

Correios realiza leilão de bens em Natal

Divulgação

Os interessados podem enviar suas propostas e conferir os objetos presencialmente até o próximo dia 10 no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) Lagoa Nova, em Natal.

A estatal lembra que o modelo de proposta estará disponível no local da visita e também pode ser solicitado pelo e-mail sbem-cpas-rn@correios.com.br. A abertura das propostas ocorrerá no dia 13 de fevereiro, quando será considerado vencedor o proponente que apresentar o melhor preço.

Confira o valor mínimo de venda e a descrição de cada lote:

Vittorio Rienzo