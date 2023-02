Correios vão doar para o litoral norte de São Paulo 20 toneladas de itens deixados por destinatários e remetentes

Entre os objetos, que devem começar a chegar já nesta quinta, estão: material escolar, roupa infantil e utensílios de casa. Os Correios anunciaram nesta quinta-feira (23) que vão doar para famílias do litoral norte de São Paulo, fortemente atingido pelas chuvas no fim de semana, 20 toneladas de itens deixados para trás por destinatários e remetentes.

Entre os objetos que serão doados estão: material escolar, vestuário infantil, utensílios de casa e material de escritório. As doações dos Correios devem começar a chegar ainda nesta quinta.

Os itens deixados por remetentes e destinatários são tecnicamente chamados de “objetos de refugo”. É o nome dado a correspondências que passam por todas as tentativas de entrega, mas os Correios não encontram ninguém para receber. Além disso, esses objetos ficam 90 dias à espera, sem que apareça destinatário ou remetente para pedir o item.

O litoral norte de São Paulo recebeu no domingo (20) a maior chuva, em volume, já registrada no país.

De acordo com a Defesa Civil Nacional, 3.545 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na região. Estradas foram bloqueadas por deslizamentos de terras e pelo menos 49 pessoas morreram.

pappa2200