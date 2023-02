Corrida de rua terá esquema especial de trânsito neste domingo em Campinas; veja mudanças

Evento terá largada às 6h45 da Praça Arautos da Paz no Taquaral, e chegada no mesmo ponto de partida, por volta das 10h. Emdec fará operação para o corrida de rua na região do Taquaral, neste domingo (12)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizará neste domingo (12) uma operação especial de trânsito e transporte para viabilizar a realização da corrida de rua 2ª Meia Maratona Live Run XP do município. O evento terá largada às 6h45 da Praça Arautos da Paz, no Taquaral, e chegada no mesmo ponto de partida, por volta das 10h.

O percurso será pela pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado, no trecho liberado para circulação. Na última sexta-feira (3),a pista interna da mesma avenida foi fechado por tempo indeterminado para circulação de motoristas, ciclistas e pedestres.

As ações da Emdec começam na madrugada de domingo, com a reserva de vagas na faixa direita da Rua Vital Brasil, no trecho entre a Avenida Dr. Heitor Penteado e a Rua Arlindo Carpino, com objetivo de coibir o estacionamento e garantir a fluidez do tráfego de veículos.

Bloqueios

A partir das 6h30 os Agentes da Mobilidade Urbana realizará bloqueios totais, para que haja a passagem de atletas, em trechos das vias Rosa Belotto Grande, entre a Avenida José de Souza Campos e a Rua Araguaçu; Pompéia, entre o acesso da Rua Eduardo Nogueira e a Rua Leonardo Da Vinci; Vital Brasil, entre as vias Leonardo Da Vinci e Arlindo Carpino. Além da Avenida Dr. Heitor Penteado, entre a Avenida Armando Sales de Oliveira e a Rua Arlindo Carpino.

Outros pontos da região terão bloqueios parciais. Segundo a Emdec, ao todo serão 41 pontos que terão o o trânsito operacionalizado por cerca de 40 agentes que estarão diretamente envolvidos na operação, realizando bloqueios, monitorando o trânsito, orientando motoristas e usuários do transporte público coletivo.

Dúvidas sobre trânsito e transporte podem ser esclarecidas pelos canais do Fale Conosco Emdec nos telefones 118 e (19) 3766-6910; por meio do site ou pelo aplicativo para celulares “Emdec”.

