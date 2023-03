Corrida reúne mais de mil pessoas em comemoração ao aniversário de Porto Alegre

Essa foi a 19ª edição do evento. Prefeito Sebastião Melo participou da corrida. 19ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre foi realizada na manhã deste domingo

Alex Rocha/PMPA

A 19ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre reuniu mais de 1 mil pessoas na manhã deste domingo (26), quando se comemora o aniversário da cidade. O trajeto começou e terminou no Largo Glênio Peres, no Centro. Veja a classificação final abaixo.

Os melhores colocados em cada categoria levaram troféus e medalhas para casa.

Participaram do evento o prefeito Sebastião Melo e a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia. O chefe do executivo municipal já planeja uma celebração ainda maior no ano que vem:

“Agradeço a todos os parceiros envolvidos na organização. Queremos fazer uma competição ainda maior e melhor em 2024, quando completaremos 20 anos da tradicional prova. Esporte é saúde e vida boa”, disse Melo.

Classificação

Geral masculino – 3 km

1º Matheus Silva

2º Caio Loudeiro

3º Luís Fernando Luz

Geral feminino – 3 km

1º Mariana Saraiva

2º Carine Feijó

3º Daniela Longaratto

Geral masculino – 7 km

1º Vitalino Mene

2º Charles Mauricio

3º Mateus Cavalcante

Geral feminino – 7 km

1º Luisa Almeida

2º Bruna Faccini

3º Amanda Pezzi

Geral masculino – 15 km

1º Naisson da Silva Pinheiro

2º Anderson Braz

3º Guilherme da Silva

Geral feminino – 15 km

1º Adriane Rodriguez

2º Angelita Carpes

3º Simone da Rocha

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200