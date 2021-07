Corsi di Laurea Professioni Sanitarie: a quando il decreto per le ripartizioni dei posti per Università?

Ministero dell’Università colpevolmente in ritardo. Corsi di Laurea Professioni Sanitarie: a quando il decreto per le ripartizioni dei posti per singola Università? Gli Atenei attendono.

Ora tutto potrebbe finire nel caos e dare origine a ricorsi infiniti. Entro i primi di luglio il Ministero dell’Università, come fatto per le facoltà di Medicina-Odontoiatria e Veterinaria, doveva emanare apposito decreto per la ripartizione dei posti a concorso per ciascun Ateneo. Il 7 settembre 2021 intanto ci saranno le selezioni di ingresso.

Entro il 30 aprile la Conferenza Stato-Regioni doveva concludere l’accordo è inviarlo al Mur. Entro fine giugno lo stesso Ministero dell’Università doveva convocare l’annuale tavolo tecnico con le varie rappresentanze e non lo ha fatto.

Se domani non esce il Decreto le Università potrebbero uscire con i bandi facendo riferimento al numero potenziale di posti.

Al momento tutto tace, in attesa di notizie ufficiali. A quanto si è appreso il Ministero per la prima volta nella sua storia recente non avrebbe convocato le istituzioni interessate e le federazioni infermieristiche, ostetriche e delle altre professioni sanitarie per decidere sulla data e soprattutto sui numeri. Quanti aspiranti professionisti sanitari non medici e non veterinari potranno accedere ai suddetti CdL?

Se non ci sarà il decreto del MUR entro domani il Ministero dovrà comunque pubblicarlo entro il 7 settembre 2021, ma avrà creato un precedente unico nel suo genere.

Ne sapremo certamente di più nelle prossime ore. Intanto il rischio di ricorsi è già alle porte, mentre le università pubbliche e private-convenzionate non sanno che pesci pigliare.

Solito casino all’italiana!

