corso-di-“alfabetizzazione-pornografica”-in-una-scuola-elementare-di-new-york

Alfabetizzazione pornografica: un focus intersezionale sul porno tradizionale ” è stato un corso tenuto a 120 studenti e studentesse (alcuni di persona, altri da Zoom) e, secondo il New York Post, è stato tenuto da Justine Ang Fonte, Health & Wellness direttrice della Dalton di New York, la quale afferma sul suo sito web che “si è divertita a interrompere l’educazione sanitaria per 10 anni”. La presentazione, includeva immagini di donne parzialmente nude (alcune in schiavitù), discussioni sulle “lacune dell’orgasmo” tra donne eterosessuali e gay e termini di ricerca popolari su siti web pornografici come “matrigna” e ” anale “ e” generi “di porno come ” a malapena legale “.

Un’altra sezione includeva una lezione sulla “commerciabilità di OnlyFans”, un servizio in abbonamento sempre più popolare in cui le persone, principalmente donne, offrono foto e video allusivi o pornografici a pagamento. Un esempio fornito per un “creatore” di OnlyFans è qualcuno che si identifica come “non binario”, ma usa il termine “ragazza” per descrivere se stesso per aiutare a commercializzare la propria pagina.

Mentre i genitori hanno espresso indignazione dopo aver scoperto i dettagli del corso, gli studenti sono apparsi più confusi dalla presentazione che da qualsiasi altra cosa. “Dovevamo rispondere alle domande sui contenuti pornografici nella chat di Zoom, ma stavamo tutti chiacchierando in chat di gruppo e tonnellate di ragazzi pensavano che fosse così stupido che hanno inviato il link ai loro amici in tutta la città”, ha detto uno studente al Post.

La madre di una studentessa ha detto che lei e gli altri genitori si sentono “frustrati da quello che sta succedendo” e la mancanza di un avvertimento o la possibilità di rinunciare al corso le ha fatto porre la domanda: “cos’altro sta facendo la scuola che noi non sappiamo?”.

Molti altri genitori hanno richiesto materiale dalla lezione di “alfabetizzazione pornografica” agli amministratori, ma gli è stato negato. “Perché la scuola fa del porno una priorità rispetto alla fisica, all’arte, alla letteratura o alla poesia?” ha chiesto un genitore. Dopo che i resoconti della lezione sono stati resi pubblici e l’indignazione aumentata, il dottor William M. Donohue, il capo della scuola della Columbia, ha inviato un’e-mail ai genitori chiedendo scusa e ammettendo che la lezione non “rappresentava la nostra filosofia”.

“È stato un peccato che non ci siamo informati meglio in anticipo sul contenuto specifico dell’oratore”, ha detto. “In questo caso, l’oratore non si è allineato con la nostra missione CGPS ​​unica e per questo, mi scuso.”

