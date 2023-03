Foram enterrados nesta quarta-feira (1) o jovem Rafael e os irmãos Mariely da Cruz e Adrian José. Na semana passada, foram sepultados os pais dos irmãos, Maria dos Santos e Adriel, além do sobrinho do casal, Keison. Cortejo e forte comoção marcam enterro dos últimos piauienses mortos em tragédia em SP: ‘a dor não passa’

Laura Moura/ g1 Piauí

Os corpos dos últimos piauienses encontrados mortos no Litoral Norte de São Paulo foram sepultados na manhã desta quarta-feira (1), por volta de 10h30, no cemitério do município de São Pedro do Piauí, a 110 km ao Sul de Teresina.

As vítimas são: Rafael Nunes de Oliveira, 27 anos, e os irmãos Mariely da Cruz da Conceição Costa, 15 anos, Adrian José da Conceição Costa, 11 anos.

Ao g1, Maria das Dores Gomes da Rocha, tia do Rafael, Mariely e Adrian, e irmã de Maria dos Santos, a mãe de Mariely e Adrian que também faleceu na tragédia, disse que a família irá se unir para poder superar a perda dos entes.

“A dor não passa. Mesmo que tenham achados todos os seis, eu não sei como dizer. Só Deus. Cada um vai se apoiar e vai se dar força”, afirmou.

O velório iniciou por volta de 5h30. Em seguida, às 8h, foi realizada uma missa em homenagem às vítimas. Participaram do momento religioso os familiares e amigos das vítimas.

Por volta de 9h30, um cortejo aconteceu entre a casa da família de Rafael, Mariely e Adrian e o cemitério da cidade, onde os corpos foram sepultados. Os familiares e amigos bateram palmas às vítimas e, em seguida, ajudaram a enterrar os corpos.

Cidade em luto

Laura Moura/ g1 PI

O velório e sepultamento das vítimas aconteceram nesta quarta-feira (1), nove dias após a tragédia que deixou dezenas de vítimas e desabrigados. O velório foi em frente a casa da família das vítimas, no bairro Mutirão, Zona Urbana da cidade.

Ana Cristina, uma das sobreviventes que morava na casa onde estava Rafael, Mariely e Adrian, preferiu não conceder entrevista ao g1, mas relatou brevemente que ela e o seu filho, Keison, que também faleceu na tragédia, estavam acordados no momento em que deslizamentos de terra atingiram a residência. Ana Cristina afirmou que foi para São Paulo para tentar melhorar a vida dela e de seu filho.

Adrian José da Conceição Costa, 11 anos; Mariely da Cruz da Conceição Costa, 15 anos. Ao centro, o menino de 2 anos que sobreviveu à tragédia;

Reprodução

Segundo Jéssica Nunes, irmã de Rafael, o rapaz foi para São Paulo para realizar o sonho de reformar a casa onde eles moravam em São Pedro. Rafael havia chegado há um mês da cidade, e havia conseguido um trabalho no setor comercial. Durante o velório de Rafael, uma bandeira do São Paulo Futebol Clube foi estendida sobre o caixão.

Rafael Nunes de Oliveira, 27 anos;

Reprodução

O prefeito de São Pedro do Piauí, Júnior Bill, comentou que a morte dos piauienses abalou toda a cidade, e que esta tragédia ficará marcada na história do município.

“Uma tragédia nunca vista no município. A gente tem tentado dar o apoio possível à família. Nós agradecemos ao Governo do Piauí por ter ajudado no translado dos corpos. É uma coisa que vai ficar marcada na história do município. Esses filhos saíram de São Pedro para buscar uma vida melhor. Infelizmente, nosso município é carente de oportunidades. Então, muitos dos filhos tem que sair para buscar oportunidade. Infelizmente, aconteceu de forma trágica”, declarou.

Cachorro de vítima de tragédia no Litoral de SP acompanha velório do tutor no PI

Laura Moura/ g1 PI

Piauienses vítima da tragédia

Rafael, Mariely e Adrian foram os três últimos piauienses localizados em meios aos escombros da tragédia que atingiu a cidade de São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo.

Mariely e Adrian são filhos de Maria dos Santos Gomes da Conceição e Adriel de Sousa Costa, que também faleceram na tragédia, e Rafael Nunes é sobrinho do casal. Na tragédia faleceu ainda Keison Raniere Rios e Silva, de 2 anos, que era sobrinho de Adriel e Maria.

O filho caçula do casal, de 2 anos, e irmão de Maria, Benedito Silva, e Ana Cristina da Conceição Silva, mãe de Keison, sobreviveram. Tio e sobrinho continuam na cidade de São Sebastião, em São Paulo, enquanto Ana Cristina voltou ao Piauí com o corpo do filho.

Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Giaccomo Voccio/g1

Os corpos de vítimas da tragédia haviam sido localizados ainda durante o final de semana. Os piauienses citados acima passaram por exames de DNA, que comprovaram as identidades deles.

Velório e luto oficial em São Pedro do Piauí

Os corpos de três dos piauienses que morreram vítimas do deslizamento de terra no Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana, foram velados e sepultados sob forte comoção na tarde de sexta-feira, 24 de fevereiro, em São Pedro do Piauí. O velório aconteceu na residência do casal Adriel de Sousa Costa e Maria dos Santos Gomes da Conceição, mortos na tragédia.

Além do casal, foi velado o sobrinho Keison Raniere Rios e Silva, de 2 anos. Os corpos deles foram trazidos por uma aeronave nesta sexta-feira ao Piauí para serem velados e sepultados na cidade natal.

O velório ocorreu na casa do casal que, segundo a Secretaria de Assistência Social do município, foi construída com o dinheiro que eles ganharam enquanto trabalhavam em São Paulo e era o local onde ficavam quando estavam de férias no Piauí. Adriel e Maria moravam em São Paulo há cerca de cinco anos.

A residência fica a poucos metros da casa da mãe de Maria, em frente a um terreno baldio que, na tarde desta sexta, está repleto de moradores da cidade que ficaram comovidos com a tragédia.

Moradores de São Pedro do Piauí comovidos com a tragédia

Lucas Marreiros/g1 Piauí

Duas mulheres da família passaram mal e foram levadas para o hospital. Uma foi a mãe de Keison, que está sendo velado, Ana Cristina da Conceição Silva, que sobreviveu à tragédia e chegou ao Piauí junto com o corpo do filho.

Os corpos das vítimas foram levados até a igreja da cidade e sepultados no Cemitério São Pedro, no bairro Outro Lado, na noite desta sexta-feira.

Prefeitura decreta luto

Adriel de Sousa Costa, Maria dos Santos Gomes da Conceição e Keison Raniere Rios e Silva

Reprodução

A Prefeitura de São Pedro do Piauí decretou luto oficial por três dias após três piauienses naturais do município morrerem na tragédia no Litoral Norte de São Paulo.

“Neste momento de imensa tristeza, prestamos nossas condolências e deixamos os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos”, diz trecho da nota de pesar da prefeitura.

Outras vítimas da tragédia

Ariosvaldo Paes Landim, 46 anos, e a prima Beatriz Farias Macedo morreram na tragédia de São Paulo

Arquivo Pessoal

Os corpos da Beatriz Farias e de seu esposo, Aílton Pereira, natural de São Paulo, vítimas da tragédia no litoral Norte de São Paulo, foram localizados nessa quinta-feira (23). A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Braz do Piauí, cidade natal dos pais de Beatriz. Ela tinha 26 anos e estava grávida de três meses. Ela estava com o marido em uma casa, no bairro Juquehy, que foi atingida pelo deslizamento de terra.

Beatriz era prima de Ariosvaldo Paes Landim (acima), que também faleceu na tragédia. O corpo de Ariosvaldo chegou na madrugada de quinta-feira (23) em São Braz do Piauí, onde foi enterrado por volta das 7h. Ele morava numa casa no bairro Juquehy, em São Sebastião, que também foi atingida pelo deslizamento de terra.

