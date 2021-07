cortilia-amplia-il-sito-di-ecommerce-al-mondo-horeca

Cortilia ha da pochissimo lanciato un progetto pilota, definito in fase “Alpha” dal fondatore e Ceo Marco Porcaro, per testare un’offerta dedicata al mondo dei professionisti della ristorazione, diversificando così il business che fino ad ora è stato rivolto agli utenti finali.

Del resto l’affermazione del Ceo che in un post su Linkedin dice “Vogliamo imparare qualcosa di nuovo uscendo dal solito sentiero“, fa capire il mindset di un’azienda sempre alla ricerca dell’innovazione, necessaria per sopravvivere in un mondo ultracompetitivo come quello online.

Si chiama “Cortilia.horeca” ed è rivolto “al mondo della ristorazione e della piccola ospitalità -dice Porcaro- che vuole offrire ai propri clienti dei prodotti freschissimi, di stagione, del territorio e sostenibili. Con un semplice clic dall’app di Cortilia è possibile fare la spesa per la propria attività commerciale da oltre 300 piccoli produttori agricoli di oltre 2.500 referenze e riceverle presso la propria attività in pochissime ore quando si vuole”.