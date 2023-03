corto-circuito,-fiamme-in-abitazione-a-guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 20 marzo 2023 – L’incendio divampato in una camera da letto, nel pomeriggio in via Baratti a Pieve di Guastalla, ha fatto mobilitare vigili del fuoco, forze dell’ordine e soccorsi sanitari. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, sarebbe stato un problema elettrico a provocare le fiamme, forse da una playstation che era utilizzata da un ragazzino minorenne, nella sua cameretta. Una improvvisa fiammata, che è venuta a contatto con il letto, facendo divampare il rogo al materasso. Immediato l’allarme lanciato dai familiari che erano in casa. Sono arrivati i vigili del fuoco del vicino distaccamento, che in breve tempo hanno domato il rogo. Sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile e della stazione locale per gli accertamenti. Non risultano conseguenze alle persone, pur se il ragazzino che era in camera al momento dell’incendio è stato raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa locale per essere accompagnato al vicino pronto soccorso, per una visita di controllo dovuta soprattutto allo spavento. I danni sembrano essere limitati agli arredi della cameretta e alle pareti di altre stanze, annerite a causa del fumo. L’abitazione è rimasta strutturalmente agibile.

