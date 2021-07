cosa-dobbiamo-pensare-di-un-partito-che-si-candida-con-vittorio-feltri?

Il giornalista del metodo Boffo, l’opinionista dei “meridionali inferiori” e del riscaldamento globale auspicato “perché a Bergamo con 2 gradi in più si sta meglio”, lancia la sua candidatura dichiarando guerra alle ciclabili e ai monopattini, vero cancro della mobilità sostenibile a Milano. Cara Giorgia, ripensaci

Vittorio Feltri, quel Vittorio Feltri, sarà capolista di Fratelli d’Italia a Milano. Niente ruolo da sindaco per lui, con il centrodestra che ancora non riesce a trovare un nome su cui tutti siano d’accordo, ma la carica di consigliere sì, grazie alla profonda amicizia con Giorgia Meloni che lo ha convinto ad accettare. Si tratta della prima potenziale esperienza politica per il giornalista 78enne, ormai trasformatosi in versione iperbolica di se stesso a suon di gaffes e uscite infelici, rendendo valida quella vecchia massima secondo cui chi lo imita “è più bravo dell’originale”.

Nel commentare la sua candidatura, Feltri ha subito chiarito di non avere intenzione di arretrare di una virgola dal personaggio controcorrente che si è costruito in tutti questi anni. Una figura da sempre votata a voler stupire, a fare notizia, a spararla ogni volta più grossa così che i riflettori restino accesi su di lui. “L’importante è che parlino di me”, sembra essere la sua filosofia e se tutto questo aiuta nel rendere più credibili ed effettivamente divertenti le imitazioni che di lui si fanno, dall’altra porta ogni tanto a fare mente locale sulla situazione e farci dire: “aspetta, ma questo personaggio esiste davvero?”.

Dicevamo, le prime dichiarazioni di Feltri-candidato sono le più feltriane che ci potessero essere. Alla domanda su quale sia la principale e primaria battaglia da combattere a Milano, ci si sarebbe augurato un discorso sul caro affitti e il diritto alla casa o, al contrario, ci si sarebbe aspettato qualche delirio sull’invasione più immaginaria che reale degli immigrati in città, con annessi discorsi sulla sicurezza, il decoro e tutti quegli altri pilastri della propaganda sovranista nostrana. Invece no, Vittorio Feltri ha voluto parlare di mobilità sostenibile. Una bella notizia, verrebbe da dire. Milano, medaglia d’oro in Europa per più alta concentrazione di polveri sottili. Milano, titolare del primato globale di morti premature ogni 100mila abitanti attribuibili all’inquinamento atmosferico causato dai trasporti. Milano, che ogni anno a inizio primavera ha già esaurito i giorni “bonus” annuali in cui l’inquinamento dell’aria è sopra i limiti. Davanti a tutto questo, cosa poteva dire Feltri? Che il vero problema di Milano sono le piste ciclabili, che darà tutto se stesso perché vengano rimosse, che anche altre forme di mobilità sostenibile come i monopattini elettrici dovranno essere banditi in città. Ovviamente.

Buona fortuna milanesi, allora. Ma in fin dei conti, quella alla mobilità sostenibile, per quanto pericolosissima, è una guerra innocua in confronto alle altre del suo recente passato. Con i suoi titoli in prima pagina su Libero, con le sue esternazioni in radio e in tv, Vittorio Feltri ha offerto all’Italia un concentrato di schifezza xenofoba, omofoba, sessista, negazionista e antimeridionalista. Non strafalcioni saltuari ma un qualcosa di cronico e che con il tempo è andato aumentando di frequenza e intensità. I meridionali definiti inferiori in varie occasioni, l’ultima nella primavera scorsa. Milano chiamata “un vivaio di finocchi”, con titoli in prima pagina su un presunto legame tra calo del Pil nazionale e crescita dell’omosessualità. C’è poi il famoso “bastardi islamici”, o l’abuso continuo della n-word. Le accuse di ingenuità alla ragazza stuprata da Alberto Genovese, le offese in prima pagina a Virginia Raggi e a Laura Boldrini L’augurio che il riscaldamento climatico faccia il suo corso perché “con due gradi in più a Bergamo si sta meglio”. E via così, in una lista infinita di dichiarazioni vergognose che se volessimo citarle tutte dovremmo prenderci qualche ora di tempo.

La comunicazione pubblica non è il suo forte, potremmo pensare. Se Feltri è Feltri è perché almeno è un bravo giornalista, potremmo giustificarlo. E invece no, a meno che non siamo davanti a un caso di omonimia con quel Vittorio Feltri che ha fatto della diffamazione un metodo di lavoro – celebre la vicenda Boffo, con cui sul Giornale fece circolare ricostruzioni false (per sua stessa ammissione postuma) sulla vita privata dell’ex direttore dell’Avvenire, che causarono a Feltri la sospensione temporanea dall’ordine dei giornalisti. L’ultimo appiglio a cui attaccarsi per giustificare la candidatura di un personaggio simile con un partito che viaggia a gonfie vele verso il primato in termini di consensi in Italia, è allora la sua freschezza, l’innovazione, il nuovo che avanza. Anche qui invece si è smentiti su tutti i fronti, dal momento che Feltri è il vecchio più vecchio che c’è, non solo in termini anagrafici ma anche di radicamento a una politica obsoleta e a un’Italia conservatrice e bigotta che stiamo cercando di scrollarci di dosso.

Che ci fa allora Vittorio Feltri capolista a Milano per Giorgia Meloni? Non è dato sapersi, ma certamente è un buon indicatore di come il tema dei diritti e delle libertà, ma anche di un futuro nuovo e sostenibile da tutti i punti di vista da offrire alle nuove generazioni, siano roba che non interessa a Fratelli d’Italia. Se c’è qualcuno che quotidianamente sputa su tutto questo, quello è proprio Vittorio Feltri. Che qualcuno gli dia modo di continuare a farlo non più da un salotto tv, ma dalle istituzioni politiche del paese, è l’ultima cosa di cui avevamo bisogno.