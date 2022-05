cosa-dovrebbero-mangiare-gli-animali-domestici?-i-benefici-del-made-in-italy 

Avete mai fatto caso a quanto sono felici i nostri animali domestici quando gli serviamo da mangiare? La corretta alimentazione fin da cuccioli è fondamentale per la crescita e il benessere dei nostri amici a 4 zampe. Col passare del tempo, è sempre più difficile trovare il pasto perfetto da servire loro, per via della moltitudine di prodotti presenti sul mercato. Ognuno di questi ha dei livelli nutritivi diversi ed è preparato sulla base di ogni tipo di esigenza. A volte, però, quest’abbondanza può creare confusione.

Ecco perché i prodotti della linea food a marchio Dog&Cat Megastore presentano una gamma mirata e dettagliata di alta qualità, dettata dagli altissimi standard del Made in Italy. Ogni alimento è sottoposto a diverse fasi di controllo e di certificazione. In questo modo, da un lato i padroni possono essere sereni e soddisfatti, dall’altro gli animali possono godere a pieno di un pasto gustoso, salutare e completo.

Negli ultimi anni, l’animale domestico è sempre più considerato membro integrante della famiglia e, come tale, manifesta le stesse esigenze degli uomini: quando si “siede a tavola” vuole gustare una pappa che sia buona ed allo stesso tempo energetica e nutriente.

La differenza di alimentazione tra cane e gatto è definita dal fatto che il primo è carnivoro mentre il secondo è onnivoro. Di conseguenza, una dieta ricca di proteine è più indicata per i cani, mentre una alimentazione che presenta anche carboidrati è preferibile per i felini.

Ad esempio, le crocchette Dog&Cat Grain Free con maiale contengono il 50% totale di maiale che è una ottima fonte di proteine. Questo prodotto fornisce vitamine importanti per la salute del cane, tra cui tiamina, niacina, riboflavina e vitamina B6.

Invece, gli snack per gatto Dog&cat Snack Rolls di anatra contengono in piccole quantità amido di mais e filetto di pesce, per una corretta alimentazione onnivora e funzionale alla salute del nostro felino.

Alla fine di un pasto chi rinuncerebbe ad un saporito dessert? Anche i nostri cuccioli non possono farne a meno. Dog&Cat propone una vasta selezione di sfiziosi e nutrienti biscotti cotti al forno. I biscotti Dog&Cat La Fattoria sono OGM free e fanno impazzire il palato dei cani grazie al gusto vaniglia e caramello. I biscotti Dog&Cat Goodmorning, invece, aiutano a mantenere denti puliti ed alito fresco. Mentre la linea Goodnight, grazie alla presenza di camomilla e valeriana, ha effetti calmanti ed antinfiammatori, favorendo il dolce sonno dei nostri amici pelosi.

