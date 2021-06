cosa-fa-nella-vita-la-moglie-di-walter-zenga:-ex-personaggio-tv,-ora-fa-tutt’altro

Sapete cosa fa la moglie di Walter Zenga? Lei è un ex personaggio della tv, ma adesso fa tutt’altro: ve lo diciamo in quest’articolo

Walter Zenga, cosa fa la moglie: è un ex presentatrice, ma adesso fa tutt’altro (Fonte: Instagram)

Walter Zenga è stato uno dei migliori portieri italiani nella storia del calcio e molti pensano sia anche uno dei migliori mai esistiti. Ha legato la propria carriera all’Inter, con cui ha collezionato più di quattrocento presenze ed ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. Con la maglia della nazionale italiana, invece, ha totalizzato più di cinquanta presenze, prendendo parte a due Mondiali e ad un Europeo. Detiene il record di imbattibilità in un campionato del mondo, ben 517 minuti consecutivi.

Dopo la carriera da calciatore, ha vestito i panni di allenatore, vincendo un campionato con la Steaua Bucarest e uno scudetto e una coppa di Serbia e Montenegro con la Stella Rossa.

Walter Zenga, cosa fa la moglie

L’ex portiere Walter Zenga ha avuto una vita sentimentalmente molto movimentata ed ha alle spalle ben tre matrimoni e cinque figli. La sua prima moglie è stata Elvira Carfagna, ex Miss Marche. Dal loro matrimonio è nato il primogenito Jacopo nel 1986. La loro relazione è durata fino al momento in cui Zenga ha conosciuto la presentatrice Roberta Termali, che diventerà la sua seconda moglie nel 1992. Dalla loro unione nasceranno ben due figli: Nicolò e Andrea. La loro storia d’amore dura fino al 1997.

In seguito, l’ex portiere della nazionale italiana si lega sentimentalmente alla nota attrice Hoara Borselli, prima di sposarsi nuovamente il 23 maggio 2005 con Raluca Rebedea, con la quale avrà altri due figli: Samira e Walter Jr. Attualmente non sappiamo se l’allenatore sia ancora legato a Raluca o se sia single.

Raluca Rebedea è nata il 1° novembre 1981, ha 39 anni ed è rumena. In patria pare sia divenuta famosa per la conduzione di un talk show televisivo incentrato sulle problematiche delle coppie. Attualmente però vive a Dubai e lavora sui social come travel blogger.