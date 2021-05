Cosa farà Amazon dopo Jeff Bezos

La successione avverrà il 5 luglio, quando si celebra la fondazione del colosso dell’ecommerce. I futuri progetti vanno dalla sanità all’internet dello spazio

Jeff Bezos lascerà il posto di amministratore delegato di Amazon il 5 luglio, lo stesso giorno in cui, 27 anni fa, fondò l’ecommerce più grande del mondo. “È una data significativa per me”, ha ammesso Bezos nell’ultima riunione degli azionisti, spiegando di averla scelta appositamente per cedere le redini dell’azienda nelle mani di Andy Jassy, ad di Amazon web services (Aws).

Partita dalla vendita online e consegna di libri da un piccolo ufficio a Seattle con l’insegna scritta a spray blu immortalata in una storica foto, dal 1994 l’attività di Amazon è cresciuta fino a incassare un fatturato di 386 miliardi di dollari nel 2020 (+38% sull’anno precedente), vendendo pressoché qualsiasi merceologia di largo consumo e con ramificazioni nelle più innovative attività abilitate dalla web economy: dall’intrattenimento in streaming come Prime Video ai servizi in cloud di Aws.

Tra le nuove sfide che dovrà affrontare Jassy ci sono in particolare Amazon care telehealth e il progetto Kuiper per una rete internet satellitare. “Posso garantirvi che nessuna di queste idee è garantito che funzioni”, ha detto Bezos. “Sono investimenti giganteschi e sono tutti dei rischi. L’unico modo per ottenere ricavi sopra la media è prendere rischi, molti dei quali non ripagheranno”, ha aggiunto, spiegando che su questa filosofia si basa l’intera storia della compagnia e assicurando gli investitori di lasciare Amazon in buone mani.

Amazon Care telehealth è un programma di telemedicina che prevede un team di specialisti clinici costruito intorno alle esigenze di ciascuna famiglia e nella zona di Seattle già prevede visite a domicilio da parte degli infermieri e consegna delle ricette, con assistenza 24/7 senza sale d’attesa o spostamenti, chat dedicate per dubbi o domande dopo una visita e videoconsulti medici tramite smartphone. Il progetto Kuiper, ora in costruzione con 194 posti di lavoro aperti soprattutto negli Stati Uniti, è un’iniziativa per lanciare una costellazione di satelliti che fornirà connettività internet a banda larga con bassa latenza e alta velocità per comunità non servite o raggiunte da segnale scarso nel mondo.

Se Jassy avrà il suo da fare nel guidare un colosso in continua espansione, anche nel mondo del cinema con l’acquisizione recente di Mgm, nemmeno Bezos dovrebbe annoiarsi. Con un patrimonio personale di 190 miliardi di dollari, la persona più ricca del mondo rimarrà presidente esecutivo di Amazon, dove si occuperà dei temi riguardanti la sicurezza dei dipendenti. Inoltre potrà dedicare più tempo alla sua compagnia di ricerca spaziale Blue Origin, alle attività del Bezos Earth Fund, l’Amazon Day 1 Fund e alla proprietà del quotidiano Washington Post.