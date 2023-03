Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di lunedì 20 marzo 2023

Bologna, 20 marzo 2023 – Inizia oggi una nuova settimana. Ecco gli appuntamenti della giornata in città.

Alle 16 alla Biblioteca Dario Nobili Cnr Bologna, l’ultimo incontro della rassegna ‘Slow Science‘, dedicato all’architetto e disegnatore bolognese Luigi Balugani, intitolato ‘Balugani: l’esploratore dimenticato‘.

Alle 18 alla Libreria Coop Zanichelli, Alfonso Musci presenta il suo libro ‘Dalla catastrofe alla speranza‘, in compagnia del giornalista Matteo Marchesini e il professore universitario Pasquale Terracciano.

Alle 18.30 al Teatro Mazzacorati, l’ex portiere Gianluca Pagliuca racconta la sua carriera con la presentazione di ‘Volare libero‘, libro scritto con Federico Calabrese.

Alle 20.30, il Cinema Teatro Bellinzona, in via Bellinzona 6, si riempie per ‘Cinema Contro‘, rassegna cinematografica che ha lo scopo di sensibilizzare su stereotipi, disuguaglianze e violenza di genere. L’appuntamento si intitola ‘Acqua e Anice‘ di Corrado Ceron, con Stefania Sandrelli, Silvia D’Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis, Vito.

Alle 21 al Teatro Duse, dopo il successo del tour estivo, Eleazaro Rossi torna in scena con ‘L’ora di religione‘, live show di stand up comedy.

Alle 21.30, un altro stand up comedy è al Locomotiv Club: Luca Zesi porta sul palco il suo nuovo spettacolo, ‘Amaro, elegante, boulevardier‘.

Vito Califano