Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 30 marzo 2023

Bologna, 30 marzo 2023 – La settimana sta per terminare, ma gli appuntamenti non si fermano. Ecco cosa fare oggi in città.

Alle 10.30, il progetto ‘Alza la voce!‘ è al Teatro Arena del Sole con le scuole, per una sfida in lettura su brani tratti da ‘Le avventure di Pinocchio‘ di Carlo Collodi, ‘Piccole donne‘ di Louisa May Alcott, ‘Il giorno della civetta‘ di Leonardo Sciascia.

Alle 17.30 al Mambo, per la rassegna ‘Try Again!‘, c’è l’incontro ‘Come si gestisce una società di produzione di videogiochi‘.

Alle 20.30 al Cinema Bellinzona, va in onda il film ‘Bigger than life – dietro lo specchio‘, capolavoro di Nicholas Ray del 1956.

Alle 21 al Teatro Dehon, lo spettacolo ‘L’Ornano Furioso‘ di e con l’attore comico Antonio Ornano.

Sempre alle 21, Fabio Concato porta sul palco del Teatro Duse la sua musica d’autore, per una tappa del ‘Musico Ambulante Tour‘, che ripercorre il suo repertorio e i suoi grandi successi.

