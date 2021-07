cosa-ha-scoperto-curiosity-sul-passato-di-marte

Tanto, tanto tempo fa su Marte c’erano laghi e corsi d’acqua, un ambiente in cui sarebbe stato possibile veder nascere la vita per come la conosciamo. Ma ormai da milioni di anni è un deserto di rocce e sabbia, freddo, bombardato da radiazioni. Degli antichi laghi è rimasto il bacino e tutto quello che i suoi sedimenti ci possono raccontare. Una storia che oggi appare ancora più sorprendente: le analisi delle rocce nel cratere Gale fatte da Curiosity, il rover della Nasa in missione sul pianeta, hanno rivelato che i minerali non sono tutti uguali, ma che qualcosa ne ha alterati alcuni cancellando anche eventuali indizi di microrganismi che possono aver popolato il Pianeta rosso. E la scoperta non è affatto sconfortante.

Cosa raccontano le rocce marziane

Come accade sulla Terra, anche su Marte le rocce tengono traccia dei cambiamenti che avvengono sul pianeta, come una sorta di capsula del tempo. Per questo gli scienziati credono che studiare i minerali potrebbe rivelarci la storia del Pianeta rosso e, magari, aiutarci a trovare tracce di vita passata.

Confrontando due campioni di rocce prelevati dal rover Curiosity a meno di 400 metri di distanza l’uno dall’altro all’interno del cratere Gale, gli esperti della Nasa hanno fatto una scoperta sorprendente. Nonostante abbiano la stessa età, le due rocce hanno una composizione diversa: una ha la metà di minerali argillosi rispetto all’atteso, sostituiti da minerali ricchi di ossido di ferro (che è quello che dà il colore rosso). Un segno che qualcosa ha modificato la mineralogia dei sedimenti, cancellando anche quello che potevano raccontare.

Acqua salata

Cosa può essere successo? Basandosi su quanto avviene sulla Terra, per gli scienziati è plausibile che, una volta prosciugatosi il lago originale, le interazioni tra i sedimenti e l’acqua super salata abbiano dato luogo a un processo (noto come diagenesi) che ha cambiato la mineralogia e ha cancellato le tracce della storia precedente.Una scoperta inattesa per gli scienziati, ma che costituisce un ulteriore indizio dei cambiamenti climatici a cui Marte è andato incontro.

Niente è perduto

Nessuno sconforto per la perdita di eventuale materiale di studio, eventuali tracce di vita marziana incluse. “Anche se la diagenesi può aver cancellato i segni di vita nel lago originale, potrebbe aver creato gradienti chimici necessari per supportare la vita nel sottosuolo, quindi siamo davvero entusiasti di averlo scoperto”, ha commentato John Grotzinger del California Institute of Technology e tra gli autori dello studio, ricordando le “biosfere sotterranee” che si formano anche sulla Terra. “Questi sono posti eccellenti per cercare prove di vita antica e valutare l’abitabilità“, ha aggiunto.

Le scoperte di Curiosity, inoltre, guideranno la definizione degli obiettivi di Perseverance, insegnando agli scienziati a riconoscere i siti con più adatti alla raccolta di campioni per aumentare le probabilità di trovare tracce di vita.

