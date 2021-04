cosa-pensa-dayane-mello-di-tommaso-zorzi-opinionista-dell’isola-dei-famosi-2021

Dayane Mello dice la sua su Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e rivela se e quanto le piacerebbe farlo a sua volta. In realtà, pare in cantiere ci sia un programma tutto suo per il prossimo autunno Mediaset e nel cassetto il sogno di un programma tutto brasiliano per ringraziare la sua terra natia che tanto l’ha sostenuta al GF Vip. A dirlo è stata proprio lei in una recente intervista alla rivista Confidenze, alla quale ha rivelato: “Nel mio futuro c’è un progetto: un programma per la tivú che è ancora top secret. Inoltre mi piacerebbe lavorare per una rete brasiliana“.

Dayane Mello non sta seguendo molto L’Isola

Su Tommaso Zorzi opinionista all’Isola dei Famosi 2021 insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, per la conduzione di Ilary Blasi, si è espressa in maniera molto superficiale, dichiarandosi abbastanza distratta da altro in questo momento:

Onestamente nell’ultimo periodo ho avuto la testa impegnata altrove e non ho seguito bene L’isola dei famosi. Quello che posso sicuramente dire è che Tommaso è un abile comunicatore, capace di intrattenere e molto divertente quindi immagino che nel ruolo di opinionista ci stia bene.

Punto Z e Salotto Salemi, per la Mello cosa?

E se le offrissero il ruolo di opinionista in uno dei reality Mediaset cosa risponderebbe? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ovviamente si è detta molto interessata, nonostante in precedenza abbia svelato, e voci di corridoio confermano, che il suo destino in tv potrebbe riguardare un ruolo più esposto rispetto a quello della semplice opinionista. D’altronde, sia Zorzi con il Punto Z che Giulia Salemi con il suo Salotto Salemi dal 16 aprile su Mediaset Play hanno guadagnato una vetrina dopo il percorso nella casa più spiata d’Italia.