Cosa rende una città come Roma attraente per gli investitori Esteri?

Introduzione: Siamo lieti di presentarvi la nuova e ambiziosa startup fondata da Cristian Nardi, un pioniere nel campo della reputazione online. La società, chiamata City/Reputation, ha l’obiettivo di attirare l’attenzione di potenziali capitali esteri in tutto il mondo verso città e comunità in cerca di investimenti. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore e alla sua visione innovativa, Cristian Nardi sta portando avanti questa sfida con passione e determinazione.

L’Obiettivo: City/Reputation è stata creata per rispondere a una sfida comune che molte città e comunità affrontano: come attirare investimenti esteri e far crescere le proprie economie locali. La startup si pone l’obiettivo di posizionare queste località come mete attrattive per gli investitori internazionali, sfruttando la reputazione online come leva strategica. Attraverso l’uso di strategie innovative di branding, marketing e comunicazione, City/Reputation punta a creare un ambiente favorevole agli affari e a facilitare l’accesso ai capitali esteri.

Metodologia: City/Reputation adotta un approccio strategico e personalizzato per ogni località con cui collabora. La società analizza attentamente le caratteristiche distintive e i punti di forza di ogni città, compresi il patrimonio culturale, le risorse locali, la posizione geografica e le opportunità di sviluppo economico. Utilizzando queste informazioni, City/Reputation sviluppa una strategia su misura per attirare l’attenzione dei potenziali investitori, promuovendo la reputazione online della città a livello nazionale ed internazionale.

Servizi Offerti: City/Reputation offre una vasta gamma di servizi volti a promuovere la reputazione online delle città e ad attirare investimenti esteri. Questi servizi includono:

Branding e posizionamento strategico: City/Reputation lavora per sviluppare un’identità distintiva per la città, che la differenzia dalle altre destinazioni e la rende attrattiva per gli investitori. Marketing digitale e comunicazione: La startup utilizza strategie avanzate di marketing digitale, comprese campagne sui social media, SEO e content marketing, per aumentare la visibilità della città e attirare l’attenzione dei potenziali investitori. Ricerca e analisi di mercato: City/Reputation conduce ricerche di mercato approfondite per identificare le opportunità di investimento e valutare il potenziale di crescita delle diverse industrie locali. Relazioni con gli investitori: La startup sviluppa e gestisce relazioni con una vasta rete di investitori internazionali, creando opportunità di incontro e dialogo con le città interessate ad attrarre capitali esteri.

Risultati Tangibili:

In parole povere, gli investitori sono attratti da una città se ci sono opportunità per fare soldi. Valuteranno l’attrattiva delle opportunità di una città stimando il loro probabile ritorno o profitto, e saranno attratti dalle città che offrono loro la migliore combinazione di scala, rischio e rendimento.

Le città sono economie complesse, quindi un numero enorme di fattori influisce su questo ritorno. Di conseguenza, gli investitori considerano un’ampia gamma di caratteristiche e comportamenti della città quando valutano l’attrattiva di una città. Questa lista lunga include:

Fondamenti economici

Tasso di crescita delle imprese e dei posti di lavoro

Resilienza dell’economia agli shock

Qualità e convenienza delle infrastrutture

Livello di competenza della forza lavoro e qualità dell’istruzione e della ricerca

Rapporti commerciali all’interno e all’esterno del Regno Unito

Composizione settoriale dell’economia

Qualità del luogo, dell’ambiente cittadino e della vivibilità

Governo della città

Visione della città

Piano strategico per realizzare la visione

Atteggiamento e coerenza della leadership

Qualità della gestione della città

Informazioni e fornitura di dati

Aspetti pratici dell’investimento

Dimensioni della città, dimensione della popolazione e numero di posti di lavoro e imprese

Quantità e tipologia di terreni/beni disponibili

Sistema di pianificazione e altri regolamenti

Fiscalità e incentivi

Costi di costruzione

Accesso ai finanziamenti

Riquadro 2: Valutazione dei singoli investimenti immobiliari commerciali

Questo rapporto si concentra sulla valutazione del potenziale di investimento di una città, piuttosto che di un sito. L’impatto delle caratteristiche della città – sopra elencate – su ogni singolo investimento è catturato da statistiche sito-specifiche, utilizzate dagli investitori per stimare il probabile ritorno di ogni sito.

Il rendimento fornisce una stima del rendimento annuo di un investimento immobiliare, cogliendo l’effetto di molti fattori diversi sull’investimento, come i rischi economici e politici. Viene calcolato dividendo l’affitto dell’edificio per il suo valore capitale. Se la rendita rimane costante, un calo del rendimento, dovuto alla crescita economica e all’aumento della domanda, porta a un valore del capitale più elevato, indicando un rischio inferiore e una crescita del reddito attesa. Dati i maggiori rischi che presentano, le città regionali tendono ad avere rendimenti più elevati rispetto a Londra.

Nello specifico vengono utilizzate tre tipologie di resa:

Rendimento iniziale – previsto il giorno 1 dell’investimento – misurato utilizzando l’affitto corrente e il valore del capitale

Rendimento reversibile – se la proprietà era vacante – misurata utilizzando l’affitto di mercato e il valore di mercato

Rendimento equivalente – media ponderata dell’iniziale e reversibile – basato su ipotesi formulate dall’investitore o dal consulente sulla realtà attesa dell’investimento

L’affitto effettivo, o transitorio, è l’importo pagato dall’attuale occupante. Questo spesso differisce dal canone di mercato che è il canone previsto se c’è un cambio di inquilino e l’edificio viene messo sul mercato. Entrambi forniscono all’investitore informazioni vitali sul reddito che possono aspettarsi di generare. Inoltre, gli investitori ei loro consulenti calcolano le previsioni dell’affitto futuro previsto, tenendo conto dei cambiamenti e delle fluttuazioni del mercato previsti.

Il tasso di sfitto è la quota di spazio totale disponibile nella proprietà che è occupata. Ciò indica la forza della domanda occupazionale per il particolare tipo di proprietà, fornendo un’indicazione del flusso di cassa futuro previsto e del tempo e degli sforzi necessari per trovare altri inquilini.

A quali caratteristiche gli investitori danno maggiore priorità?

Nella lunga lista di caratteristiche della città, quali sono le caratteristiche più attraenti, che segnalano a un investitore che la città è una buona posizione in cui investire?

Quando viene posta questa domanda, la maggior parte degli investitori e degli sviluppatori elenca le stesse priorità. Anche se le condizioni ideali per un investimento individuale variano da sito a sito, gli investitori hanno le stesse richieste per la città nel suo insieme. Considerano le caratteristiche della città più importanti come:

Un’economia forte con potenziale di crescita Ottimi collegamenti di trasporto Leadership cittadina a favore della crescita Un focus sulla consegna

Dal punto di vista di un investitore queste sono le quattro qualità ideali di una città. Questa sezione discuterà a turno ogni caratteristica, definendole ed esplorando il motivo per cui rendono una città un luogo di investimento ideale.

1. Un’economia forte con potenziale di crescita

Un’economia in crescita, che offre opportunità per generare rendimenti

Un’economia in crescita con una popolazione in espansione di aziende e lavoratori richiede più uffici, case e negozi, e quindi richiede investimenti.

Le competenze sono fondamentali

Gli investitori sono particolarmente attratti dalle città con lavoratori altamente qualificati, come Oxford e Cambridge, in quanto consentono alle città di attrarre posti di lavoro produttivi e ben retribuiti in industrie innovative e basate sulla conoscenza. Una forza lavoro ben istruita è più resiliente ai cambiamenti economici, grazie alla sua capacità di adattamento, e ha un maggiore potere di spesa e quindi una maggiore propensione agli investimenti, rispetto a una forza lavoro poco qualificata.

“Gli investitori sono sempre interessati a sapere quanto sia ‘porosa’ l’economia della conoscenza e quanto siano ben monetizzate le innovazioni della città. La presenza di centri tecnologici, distretti dell’innovazione e collegi di qualità sono regolarmente all’ordine del giorno; in relazione a quanto bene la città attirerà le aziende – e quindi la domanda di spazio”.Rosmarino Feenan, JLL

Un’economia forte deve essere sostenuta, non limitata, dalla sua infrastruttura. Gli investitori devono sapere che i loro occupanti hanno accesso a alloggi di qualità e connessioni digitali, che ora sono visti come un importante prerequisito per gli investimenti.

Resilienza al ciclo economico e agli shock esterni

Le fluttuazioni economiche sono inevitabili, ma il cambiamento della domanda che esse inducono espone gli investitori a rischi ea costi imprevisti. Un track record di relativa stabilità economica, o di rapida ripresa dalle recessioni, rassicura gli investitori. Anche la resilienza agli shock esterni, come la Brexit, è importante. L’eccessivo affidamento su un settore, un datore di lavoro o un partner commerciale indica vulnerabilità, aumenta i rischi degli investitori e scoraggia gli investimenti.

In che modo gli investitori valutano la forza dell’economia di una città?

Gli investitori utilizzano una varietà di statistiche economiche per valutare la forza, la resilienza e il potenziale di crescita dell’economia di una città, una selezione delle quali è mostrata nella Tabella 1.

Tabella 1: Misure utilizzate dagli investitori per valutare l’economia di una città

2. Ottimi collegamenti di trasporto

Gli investitori preferiscono una città ben collegata. Connessioni significano accesso alle imprese, ai lavoratori, ai residenti e alle catene di approvvigionamento, riducendo i costi delle transazioni, migliorando la produttività e facilitando la crescita economica. Gli investitori spesso cercano opportunità proprio accanto alle stazioni ferroviarie o nei centri urbani, posizionando l’occupante il più vicino possibile ai collegamenti di trasporto.

Un sistema di trasporto interno ben funzionante

I residenti di una città devono poter raggiungere posti di lavoro e servizi. Per le città in rapida crescita, come Bristol e Swindon, garantire che le infrastrutture di trasporto tengano il passo con la crescente domanda deve essere una priorità.

Eccellenti connessioni nazionali e internazionali

Gli occupanti e gli utenti devono essere in grado di accedere ai loro mercati chiave, anche se questi saranno diversi per ogni investimento. Per alcuni un collegamento veloce con Londra è la priorità, per altri l’accesso alle città vicine è più importante. Anche i collegamenti di trasporto internazionali sono preziosi, da qui l’importanza dei collegamenti diretti di Manchester con San Francisco, Cina e Dubai.

Piani per migliorare i trasporti per stare al passo con gli investimenti

I nuovi sviluppi devono essere affrontati con una maggiore capacità, non con la congestione. Per avere fiducia nella futura qualità dei trasporti, gli investitori devono vedere un piano di trasporto lungimirante per consentire la pipeline di sviluppo della città, sostenuto da fondi sufficienti, o un approccio innovativo al finanziamento come la tariffa Milton Keynes.10Ma piani ambiziosi senza un calendario per prendere decisioni finali minano la fiducia nelle capacità delle città di fare i compromessi necessari per andare avanti con i progetti infrastrutturali.

La preferenza degli investitori per la connettività è chiaramente visibile dal modo in cui i nuovi sistemi di trasporto suscitano interesse. Ad esempio, l’annuncio di HS2 è stato un catalizzatore per lo sviluppo immobiliare, con il piano generale di sviluppo Curzon HS2 di Birmingham che ha sfruttato al massimo questa opportunità concentrando lo sviluppo nell’area intorno alla stazione.11

In che modo gli investitori valutano la qualità dei collegamenti di trasporto di una città?

Le misure della frequenza e della velocità delle connessioni sono utilizzate dagli investitori, come elencato nella Tabella 2, ma quantificare la connettività non è semplice. Le molteplici modalità di trasporto e le diverse preferenze di lavoratori e residenti rendono difficile l’interpretazione delle statistiche. Ad esempio, tempi di percorrenza più lunghi potrebbero essere dovuti alla congestione del traffico o ai lavoratori che scelgono di viaggiare più a lungo per raggiungere opportunità di lavoro molto interessanti.

Gli investitori nazionali hanno spesso familiarità con la connettività relativa delle città del Regno Unito. Di conseguenza, non utilizzano sempre le statistiche, ma utilizzano invece le proprie percezioni della connettività per guidare le scelte di localizzazione. Quindi le città dovrebbero promuovere connessioni nuove o migliorate, fornendo agli investitori informazioni per assicurarsi che siano consapevoli dei cambiamenti.

Tabella 2: Misure utilizzate dagli investitori per valutare i collegamenti di trasporto di una città

3. Leadership cittadina favorevole agli investimenti

L’atteggiamento ei comportamenti della leadership di una città hanno un’influenza significativa sulle decisioni degli investitori. La leadership politica ed esecutiva che privilegia gli investimenti, come illustrato da Manchester e Barcellona, ​​è un attributo che gli investitori ricercano particolarmente. La leadership include l’alta dirigenza e i leader politici della città.

Leadership che dà priorità alla crescita e agli investimenti della città

Gli investitori sono attratti dalle città con una leadership ambiziosa e intraprendente. Questo atteggiamento favorevole agli investimenti indica che la città sarà solidale e facile da lavorare, riducendo il rischio di ritardi e costi imprevisti. È fondamentale che questo atteggiamento sia condiviso dal pubblico e dalle parti interessate della città per ridurre ulteriormente la resistenza agli investimenti.

Coerenza e chiarezza a lungo termine sulle opportunità di crescita

Un improvviso cambiamento di politica potrebbe alterare il rendimento di un investimento. Una nuova leadership meno favorevole alla crescita potrebbe mettere in pericolo il completamento degli sviluppi. Avere un track record di leadership coerente, al di là degli individui e dei cicli politici, è quindi favorevole in quanto gli investitori possono fidarsi che l’attuale leadership è indicativa della leadership futura, limitando il rischio di problemi e costi imprevisti.

“Operiamo in tutto il Regno Unito e conosciamo le autorità locali desiderose di lavorare con noi per consegnare nuove case nelle aree in cui le persone vogliono vivere. Abbiamo un piano a lungo termine per la crescita dei volumi e inevitabilmente ci concentriamo sulle aree in cui c’è sia domanda per il nostro prodotto sia la leadership locale e l’impegno per aiutarci a fornire”Philip Barnes, Barratt Development Plc

Leadership di alto profilo e di spicco

Essere in prima linea aumenterà le possibilità di entrare nella rosa dei candidati di un investitore. Il sindaco di Londra è un nome familiare, che contribuisce al profilo della capitale. Una leadership prominente e rispettata può coltivare prestigio, attirando investitori che cercano di promuovere il proprio portafoglio di investimenti. Ma più alto è il profilo della leadership, più critico sarà valutato.

Capacità di influenzare le decisioni del governo centrale

Un rapporto sano con Whitehall consentirà alla leadership di avere voce in capitolo nelle questioni politiche che hanno un impatto sulla città. Questo potere contrattuale aumenta anche la possibilità di devoluzione di poteri o finanziamenti alla città, come nella Greater Manchester con quattro iterazioni del suo accordo di devoluzione finora. Questo è favorito dagli investitori in quanto può migliorare il pensiero strategico e la pianificazione spaziale di una città per la geografia su cui opera l’economia della città-regione.

In che modo gli investitori valutano la forza della leadership di una città?

La forza e la coerenza della leadership sono impossibili da quantificare, quindi gli investitori considerano la reputazione e il track record della leadership:

Precedenti dichiarazioni e azioni della leadership Reputazione della leadership tra gli altri nel settore, in particolare coloro che hanno precedentemente investito nella città Livello di risorse impegnate per lo sviluppo economico Profilo pubblico e credibilità della leadership Livello, e tipo, di devoluzione alla città

4. Un focus sulla consegna

Affinché un investitore possa vedere i vantaggi di una leadership favorevole agli investimenti, l’apertura agli investimenti deve riflettersi anche nelle decisioni e nei processi quotidiani. Gli investitori danno la priorità alle città che li trattano come clienti piuttosto che come avversari, facilitando gli investimenti e assicurando che avvengano senza intoppi e facilmente. Non tutte le città sono facili da lavorare, quindi questo può dare a una città un modo per distinguersi dalla massa.

Un sistema di pianificazione reattivo, aperto alla crescita

Una reputazione di pianificazione lenta e restrittiva scoraggia gli investitori anche se il capo della città li accoglie favorevolmente, poiché i ritardi introducono costi e rischi considerevoli in un investimento. Gli investitori danno la priorità alle città che sanno che probabilmente approveranno il loro piano e senza indugio.

Un team che comprende gli investimenti e lo sviluppo del settore privato

Conoscere gli obiettivi e le esigenze di ogni tipo di investitore, come i loro tempi e le preferenze di rischio-rendimento, consente alla città di facilitare questo ove possibile. Questa competenza dà anche agli investitori fiducia nelle capacità del team. Vogliono avere accesso a un contatto dedicato che ‘parli la loro lingua’, portando allo sviluppo di un rapporto personale. La consapevolezza della fattibilità di ogni investimento è fondamentale anche per lavorare senza problemi con il settore privato.

La disponibilità a flessibilizzare i processi e fornire incentivi, ove necessario

Sapere che la città è disposta a intervenire incoraggia gli investitori a impegnarsi negli investimenti. Ciò potrebbe assumere la forma di accelerare un processo di pianificazione, condividere il rischio utilizzando un bene di proprietà pubblica o fornire fondi. Ma gli incentivi dovrebbero essere usati solo dove assolutamente necessario per facilitare gli investimenti.

In che modo gli investitori valutano quanto sia facile lavorare con una città?

Gli investitori utilizzano spesso i livelli attuali di attività di investimento come indicazione della facilità di investimento. Un numero elevato di transazioni suggerisce un sistema reattivo e di supporto, mentre numeri piccoli segnalano un ambiente restrittivo o un mercato ristretto. Le aspettative della città si basano anche sulle esperienze degli altri, condivise con il passaparola attraverso la loro rete di contatti. Quindi, per attrarre investimenti, oltre ad essere facile da lavorare, una città deve assicurarsi di avere la reputazione di esserlo.

Riquadro 3: Noto per qualcosa di distintivo

Gli investitori parlano spesso di città attraenti con una reputazione distintiva. Per gli investitori con così tante località potenziali tra cui scegliere, è più probabile che una città che si distingue attiri l’interesse.

È difficile definire con precisione questa qualità distintiva . Questa visibilità potrebbe essere basata su un significato culturale o storico, come Liverpool per i Beatles. Oppure la città potrebbe essere associata a una particolare industria, come Aberdeen per l’industria petrolifera o Cambridge e Oxford per le loro università. Anche il prestigio è importante, in particolare per gli investitori internazionali, e non solo nelle città più grandi, come dimostrano San Francisco, Cambridge o Monaco.

Sebbene desiderabile, molte città non hanno questa particolarità e non è qualcosa che possono facilmente creare. Avere una reputazione distintiva non è la stessa cosa che avere un marchio. Un marchio è come la città vuole essere vista; una reputazione è come viene effettivamente vista dall’industria e questo è ciò che conta. Piuttosto che spendere tempo e denaro per il branding, gli investitori preferirebbero che queste città si concentrassero sulla promozione dei loro punti di forza e opportunità.

Riquadro 4: Differenze tra tipi di immobili commerciali

Quanto sopra si concentra sugli investitori in forma aggregata, esplorando le caratteristiche generali della città a cui danno la priorità indipendentemente dal settore in cui investono. Tuttavia, il peso attribuito a ciascun tratto varierà a seconda dell’investimento.

Gli spazi per uffici sono particolarmente sensibili all’andamento economico della città e alla conseguente domanda di spazi da parte delle imprese. I costi operativi sono elevati, quindi i posti vacanti possono ridurre significativamente i rendimenti sostenendo costi per l’investitore. Di conseguenza, le aspettative di crescita e resilienza dell’economia cittadina sono di particolare interesse per questi investitori.

Gli investimenti al dettaglio si basano sulla capacità di spesa della popolazione, quindi gli investitori hanno un interesse specifico per gli indicatori demografici e le misure del reddito disponibile. Anche le statistiche sull’affluenza e sulla crescita delle vendite al dettaglio vengono utilizzate per stimare la domanda in modo più diretto. I rendimenti sono spesso più stabili rispetto agli spazi per uffici, poiché i rivenditori sono più lenti a cambiare sede e i contratti di locazione tendono a essere più lunghi.

Gli investimenti industriali tendono ad essere in media più piccoli e richiedono meno gestione. Di conseguenza i costi operativi possono essere inferiori rispetto ad altre proprietà. La funzionalità, come l’altezza del soffitto, e i collegamenti di trasporto, come i collegamenti alle principali vie stradali, sono vitali dato l’uso di questo tipo di proprietà per lo stoccaggio, la distribuzione o la produzione.

Mata