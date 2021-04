cosa-sappiamo-dell’attacco-a-un-impianto-nucleare-in-iran

Il blackout della struttura ritarderà il programma di sviluppo nucleare del Paese. Fonti riconducono a Israele l’origine del sabotaggio

Israele sarebbe responsabile dell’attacco contro il principale impianto di arricchimento dell’uranio dell’Iran, avvenuto l’11 aprile. Il sabotaggio, che potrebbe essere stato causato da un attacco informatico o dall’uso di esplosivi, ha provocato la distruzione dei generatori elettrici dell’impianto, innescando un blackout totale. Secondo l’Agenzia iraniana per l’energia nucleare non ci sarebbero state vittime o fuoriuscite di sostanze radioattive, ma l’incidente dovrebbe aver rallentato il programma nucleare dell’Iran di diversi mesi.

Il New York Times ha riportato le dichiarazioni di alcuni fonti dei servizi segreti statunitensi che hanno definito l’incidente come “un’operazione segreta di Israele”. Anche il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha puntato il dito contro Israele. Mentre alla televisione di stato iraniana, il capo dell’Agenzia per l’energia nucleare, Ali Akbar Salehi, ha condannato l’azione come un atto di sabotaggio e di “terrorismo nucleare”, chiedendo la condanna dell’attacco da parte della comunità internazionale. Israele non ha ancora né smentito né confermato il coinvolgimento del paese nell’attacco, ma alcune testate giornalistiche nazionali israeliane, come Haaretz, parlano apertamente di un coinvolgimento dei servizi segreti israeliani.

Il principale quotidiano iraniano in inglese, il Teheran Times, sottolinea le tempistiche dell’attacco, che è avvenuto il giorno dopo l’inaugurazione delle nuove centrifughe di raffinamento dell’uranio installate nella centrale di Natanz, a circa 250 chilometri dalla capitale Teheran, e mentre il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, era in visita in Israele. Secondo quanto riportato dal giornale, l’attacco sarebbe un tentativo di Israele di intromettersi nei negoziati dell’accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, i cui colloqui sono ricominciati la scorsa settimana dopo che l’amministrazione Trump lo aveva completamente sospeso. Con il rallentamento della produzione di uranio, l’Iran potrebbe avere meno potere contrattuale al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti.

L’impianto di Natanz è stata già vittima di un sabotaggio lo scorso luglio e di un grande attacco informatico, noto con il nome del virus Stuxnet, nel 2012. Stuxnet è un virus creato e diffuso dal governo statunitense in collaborazione con i servizi segreti israeliani, nell’ambito dell’operazione Giochi olimpici promossa dall’ex presidente George W. Bush, per condurre una serie di attacchi informatici contro l’Iran. Il virus, riporta il New York Times, è stato usato ancora nel 2012, durante l’amministrazione Obama, sempre per colpire l’Iran.