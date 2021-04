Cosa si può fare in zona gialla dal 26 aprile

Dalle consumazioni al bar e al ristorante alla didattica, dagli spostamenti alla ripresa di cinema e attività sportive: ecco le regole

Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)

Torna la zona gialla, per effetto del decreto riaperture approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21 aprile. E dal 26 aprile quasi tutte le regioni italiane finiscono in zona gialla. Nello specifico: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Solo la Sardegna entra in zona rossa. Invece Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta sono in arancione.

Cosa si può fare in zona gialla?

Tra le regioni gialle non ci sono limitazioni di viaggio, mentre da e verso le zone arancioni e rosse, saranno consentiti tramite la cosiddetta “certificazione verde”, sulla quale il Garante della privacy ha sollevato dubbi. Consentiti anche tutti gli altri spostamenti sul territorio regionale, comprese le visite a parenti, partner e amici, una volta al giorno, per massimo 4 persone oltre ai minori di 14 anni, tra le 22 e le 5.

Nidi, asili, elementari e medie riprenderanno la didattica in presenza al 100%. Le scuole superiori, invece, dovranno garantire la didattica in presenza dal 70% al 100% della popolazione studentesca. I presidenti di regione potranno intervenire con ordinanze che sospendono la didattica in presenza solo in caso di rischio estremamente elevato di contagio. Le università garantiranno la regolare attività formativa per tutti gli anni di corso. Sono aperte biblioteche e aule studio.

Si può tornare a consumare al tavolo nei bar e nei ristoranti, ma solo negli spazi all’aperto e entro gli orari stabiliti dal coprifuoco.

È possibile andare al cinema e assistere a spettacoli teatrali e concerti, sia all’aperto che al chiuso, prenotando il biglietto in anticipo, per evitare file ai botteghini. La capienza al chiuso sarà ridotta al 50%, per un massimo di 500 persone, mentre all’aperto sarà consentita la presenza di un numero non superiore alle mille persone. Deve essere garantita la distanza di un metro tra un posto e l’altro, a meno che gli spettatori non siano conviventi.

È consentito praticare qualsiasi tipo attività sportiva, all’aperto, comprese le attività di contatto e di squadra. Resta invece ancora in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Non c’è una data certa su quando verrà abolito, ma potrebbe essere posticipato gradualmente già dalle prossime settimane, per arrivare poi a una completa abolizione.