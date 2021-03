cosa-sono-e-dove-si-trovano-le-quasi-mille-fabbriche-“seveso”-d’italia

Online la lista degli impianti che trattano sostanze pericolose in grande quantità. Da raffinerie a stoccaggi di gpl, sono siti sensibili da controllare per evitare incidenti. Ecco la mappa

La mappa degli impianti Seveso in Italia

Raffinerie di petrolio. Aziende chimiche e farmaceutiche. Impianti per lo stoccaggio di gas liquido. Dall’ex Ilva di Taranto al polo petrolchimico di Marghera. Dalla raffineria di Priolo, nel Siracusano, a quelle che si affacciano sui laghi di Mantova. Sono quasi mille gli stabilimenti in Italia che trattano sostanze pericolose e che, in caso di incidente, potrebbero causare gravi danni alla popolazione, motivo per cui devono essere controllati con più attenzione. Per la precisione, 981, come emerge dall’inventario che il ministero per la Transizione ecologica ha reso accessibile al pubblico. All’interno dell’elenco ricadono quelle imprese che maneggiano sostanze bollate come pericolose, spesso anche molto comuni, come benzina e ammoniaca, tuttavia da sottoporre a una sorveglianza rafforzata per i grandi quantitativi di cui fanno uso.

In gergo tecnico si dicono impianti a rischio di incidente rilevante. Tradotto, significa che, se qualcosa andasse storto, ci sarebbero gravi ricadute sulla popolazione e sull’ambiente. Sono detti anche impianti Seveso, per via dell’omonima direttiva europea varata negli anni Ottanta dopo il disastro dell’Icmesa avvenuto nella città brianzola nel 1976, con la fuoriuscita di una nube tossica di diossina.

Da allora l’Unione ha adottato norme più stringenti sui rischi industriali e inserito una serie di impianti nel novero di quelli che, per il mestiere che svolgono, devono essere sorvegliati speciali. Un elenco, quello realizzato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che il dicastero guidato dal ministero Roberto Cingolani ha aperto a tutti i cittadini per conoscere gli impianti Seveso che si trovano nelle loro vicinanze e le misure adottate per garantirne la sicurezza. Da quei dati Wired ha realizzato una mappa che mostra la collocazione lungo lo Stivale.

L’Italia delle fabbriche Seveso

Circa un impianto Seveso su quattro si trova in Lombardia (257 stabilimenti, il 26,19% per la precisione), che ha il primato a livello nazionale per la concentrazione di questi stabilimenti. Seguono, a netta distanza, il Veneto con 89 infrastrutture critiche, l’Emilia Romagna con 84, il Piemonte con 78 e la Campania con 75, giusto per indicare le prime cinque regioni. A livello provinciale, il podio è tutto lombardo, con le 62 bandierine di Milano, seguita da Bergamo (40) e Brescia (39).

Nella lista degli impianti a rischio di incidente rilevante non ci sono attività di per sé vietate, anche se alcune di queste realtà hanno legato il loro nome a gravi casi di inquinamento, come nel caso di Priolo o dei laghi di Mantova, inseriti nella lista dei siti di interesse nazionale (luoghi fortemente inquinanti e da bonificare). Quello che fa scattare il bollino, per aziende che vanno dalla produzione di farmaci a composti chimici, dalla lavorazione dei metalli allo smaltimento dei rifiuti, dallo stoccaggio di gpl alla realizzazione di fuochi d’artificio, è la quantità di sostanze tossiche che impiegano nei loro processi. E che richiedono maggiori controlli e dispositivi di sicurezza per impedire che anche un banale malfunzionamento comprometta la salute delle persone e dell’ambiente circostante.

La diffusione della lista, tra cui ricorrono nomi di giganti industriali come Eni, della sua partecipata nella chimica Versalis e di un distributore di gpl come Liquigas, consente a chi abita vicino a questi impianti di conoscerne meglio l’attività, di sapere quali sono i potenziali scenari di rischio e che comportamenti e precauzioni adottare in caso di incidente.



Il caso del nucleare

Alle autorità che presiedono ai controlli, tra cui Ispra, vigili del fuoco, Regioni, Comuni e prefetture, spetta stabilire un piano delle ispezioni sugli impianti, che possono avvenire ogni anno oppure ogni due o tre, a seconda del grado di rischio. Devono inoltre monitorare la distanza degli impianti da centri abitati, aree industriali, strade, ferrovie o edifici sensibili come scuole, ospedali, chiese e centri commerciali nel raggio di due chilometri, ma anche falde acquifere e aree protette, per misurare i potenziali impatti di un incidente.

Per esempio, la presenza di una fabbrica in direttiva Seveso è uno dei criteri di esclusione dei Comuni dalla lista dei candidati a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. Alessandria in Piemonte e Montalto di Castro, in Lazio, hanno impianti a rischio di incidente rilevante sul loro territorio. Al tempo stesso, sono tra le 67 località che per la società che si occupa dello smantellamento del nucleare italiano, Sogin, rispettano gli standard per ospitare l’infrastruttura dove saranno stoccati 78mila metri cubi di rifiuti radioattivi. Ma siccome né l’uno né l’altro lo vogliono, non è escluso che i Comuni giochino anche la carta della direttiva Seveso per farsi esonerare