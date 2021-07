cosa-sta-dicendo-la-politica-delle-violenze-della-polizia-nel-carcere-di-santa-maria-capua-vetere

C’è chi ha parlato di “tradimento della Costituzione”, come la ministra Cartabia, e chi difende gli agenti incriminati dicendo che non avrebbero fatto nulla di male

Detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma. (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Dopo che la magistratura ha reso pubblici i risultati delle proprie indagini sugli abusi e le torture commesse dalla polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e il quotidiano Domani ha diffuso alcuni video che li testimoniano, reazioni diverse sono arrivate dalla politica e dalla società civile. Il Partito democratico ha chiesto alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di riferire in Parlamento sugli abusi commessi, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso solidarietà verso i 117 agenti indagati per torture, lesioni pluriaggravate, maltrattamenti, falso in atto pubblico, calunnia, frode processuale e depistaggio.

Numerosi esponenti politici hanno chiesto chiarezza su quanto avvenuto, condannando le azioni degli agenti della polizia penitenziaria e dei funzionari coinvolti. La ministra Cartabia ha descritto quanto accaduto come “un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e uomo della polizia penitenziaria deve portare con onore per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere”. Per poi aggiungere che si è trattato di un “tradimento della Costituzione: l’articolo 27 esplicitamente chiama il “senso di umanità”, che deve connotare ogni momento di vita in ogni istituto penitenziario”. Ieri, 30 giugno, al ministero si è anche svolta una riunione tra Cartabia, il capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma e il sottosegretario Francesco Paolo Sisto. Cartabia ha chiesto chiarezza e approfondimenti sull’intera catena di informazioni e responsabilità, sottolineando come una “condanna a parole” non sia sufficiente per risolvere fatti di tale gravità.

Diversa invece la reazione di Matteo Salvini, il quale ha invece sostenuto che “non si possono sbattere in prima pagina nomi e cognomi” degli agenti coinvolti nelle torture “serve rispetto per uomini in divisa che proteggono la strada, i singoli errori vanno puniti, conosco quei padri di famiglia messi sotto accusa e sono convinto che non avrebbero fatto nulla di male”. Al contrario, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta ha parlato di azioni “così intollerabili che non possono avere cittadinanza nel nostro Paese, a maggior ragione gravi perché ascrivibili a chi deve servire lo Stato con lealtà e onore“.

Contro le condizioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciata anche Emanuela Belcuore, garante dei detenuti della provincia di Caserta. Secondo l’autorità infatti, nella giornata di ieri un “black out” avrebbe impedito ai detenuti di poter guardare la televisione e “i giornali, regolarmente pagati, non sarebbero stati distribuiti”, impendendo ai detenuti il diritto a informarsi. Anche da parte delle associazioni degli avvocati si sono levate voci molto critiche dei fatti. Magistratura democratica, ha condannato aspramente il “ripetersi di dinamiche già conosciute in sede giudiziaria: pianificazione delle aggressioni, modalità dei pestaggi, percezione di impunità, riduzione della persona detenuta a oggetto nelle mani del potere dei custodi“. Mentre il coordinamento di Area ha sottolineato come non sia “in alcun modo accettabile che anche soltanto una delle persone che in quel frangente lo stato rappresenta possa così gravemente violare il patto di fiducia con la comunità“. Dall’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, il presidente Gianfranco Pagliarulo è stato ancora più critico descrivendo le azioni della polizia penitenziaria come un “pestaggio squadristico“.