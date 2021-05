cosa-sta-succedendo-a-ceuta

Oltre ottomila persone sono entrate in territorio spagnolo negli ultimi giorni a nuoto o su zattere di fortuna attraverso l’enclave in Nord Africa

(Foto: Antonio Sempere/Getty Images)

Oltre 8mila persone, di cui 1.500 minori, sono entrate dal Marocco nei territori spagnoli della città autonoma di Ceuta, situata sulla costa nordafricana di fronte alla penisola iberica. Un ingresso record, avvenuto in 36 ore e che sembra essere stato causato della tensione diplomatica in corso tra Madrid e Rabat. Il governo spagnolo ha impiegato oltre 1.400 tra soldati e agenti di polizia e, ad oggi, sono state già rimpatriate oltre 4mila persone.

Migliaia di persone sono entrate a Ceuta a nuoto o su zattere di fortuna, per aggirare le alte recinzioni che separano la città dai territori del Marocco. Le truppe spagnole hanno usato gas lacrimogeni e manganelli per allontanare le persone dalle coste e impedire loro di attraversare il confine. Ceuta, come la vicina Melilla, è un’enclave (un territorio chiuso entro i confini di uno stato diverso da quello a cui appartiene) spagnola in Nord Africa. Da anni le due città sono il luogo di arrivo per i migranti che tentano di entrare in Unione europea attraverso la Spagna, ma le dimensioni dell’ingresso di persone degli ultimi giorni è stato senza precedenti.

L’improvviso afflusso di persone è arrivato a seguito delle crescenti tensioni tra Madrid e Rabat, dovute alla decisione del governo spagnolo di permettere a Brahim Ghali, leader indipendentista del Sahara occidentale, di essere curato per Covid-19 in Spagna. Il Sahara occidentale è stato annesso dal Marocco nel 1975 e la sua sovranità sulla regione è stata riconosciuta lo scorso anno dall’ex presidente statunitense Donald Trump. Tuttavia le organizzazioni politiche locali non hanno mai smesso di lottare per l’indipendenza dell’area.