cosa-vedere-su-netflix,-amazon-prime-e-le-altre-piattaforme-durante-le-vacanze-di-natale

Cosa guardare in tv durante le vacanze di Natale 2020? Mai come quest’anno la domanda rimbalza nelle case degli italiani, costretti a restare sul divano a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza coronavirus. Oltre alle proposte della tv generalista di Rai e Mediaset, in soccorso per i cittadini arrivano le piattaforme di streaming, da Netflix a Disney Plus, che propongono film per tutti i gusti.

Grandi classici di Natale e dove trovarli

Se la vostra passione sono i grandi classici di Natale, qui abbiamo raccolto 12 film a tema natalizio da vedere (e rivedere), indicando per ognuno l’anno di produzione, i nomi dei registi e degli attori principali e dove trovarli in streaming (senza noleggiarli o acquistarli) o in tv nei prossimi giorni, da Mary Poppins a Una poltrona per due.

In caso di bambini annoiati dal lockdown tra le mura domestiche, poi, potrebbe venirvi incontro Disney Plus, la piattaforma di Disney. Qui abbiamo selezionato 10 contenuti da vedere in tv con tutta la famiglia durante le feste di Natale, scegliendo dal catalogo di Disney+ (il costo dell’abbonamento è 69,99 euro l’anno o 6,99 euro al mese). Tra classici antichi e moderni, perle poco note, e ovviamente anche le ultime novità, abbiamo cercato di unire generi diversi per venire incontro alle preferenze di grandi e piccoli.

Le serie tv del 2020 da recuperare di Netflix e Amazon Prime Video

Qualora invece le vacanze di Natale saranno la vostra occasione per rimettervi in paro con le serie tv che vi siete persi nell’ultimo anno, ecco un elenco delle “immancabili” da recuperare: qui trovate dieci imperdibili serie tv pubblicate su Amazon Prime, da Modern Love a Distopico; qui invece cinque serie tv su Netflix, da La Regina degli Scacchi, vero e proprio fenomeno mediatico d’autunno, all’evergreen Bojack Horseman. e ancora: ecco alcuni episodi delle serie tv più famose dedicate specificatamente al Natale. Qui, invece, quelle che sono state elette le peggiori serie Netflix del 2020.