cosce-di-pollo-al-limone,-il-piatto-fresco,-leggero-e-profumato,-perfetto-per-l’estate

Cosce di pollo al limone, dal profumo fresco e aromatico, con un piacevole ed intenso sapore di limone che stuzzica il palato:

la nota agra del limone regala un gusto unico alle tradizionali cosce di pollo al forno, per un profumo d’estate.

Cosce di pollo, limone e aromi sono i soli ingredienti necessari per preparare questo piatto sfizioso e succulento;

un secondo piatto di carne saporito e leggero, preparato con una ricetta economica, facile e salutare, senza rinunciare al gusto;

le cosce di pollo vengono marinate con scorza e succo di limone, rosmarino e salvia, e poi cotte in forno o con la friggitrice ad aria, una ricetta di pollo facile e leggera, ma senza sacrificare il sapore.

Il risultato è sempre impeccabile: succoso, saporito, profumato e morbido, ecco un secondo che piace a tutti, da accompagnare da insalata mista, patate arrosto, o da salsine agli agrumi o alle erbe;

ottimo da portare in tavola la domenica a pranzo o in occasione di una cena con gli amici: una bontà!

Potete variare questa ricetta sostituendo il limone con arancia, lime o il pompelmo rosa, per proporre ogni volta gusti diversi.

Vediamo la ricetta

Cosce di pollo al limone

Ingredienti per 4 porzioni

4 cosce di pollo

3 limoni biologici

un rametto di rosmarino

foglie di salvia

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

un bicchiere di vino bianco

Procedimento

Se necessita, fiammeggiate le cosce di pollo per eliminare le piume residue e, se preferite un piatto più magro, togliete anche la pelle;

lavatele e tamponatele con carta cucina.

In una ciotola condite le cosce con olio, sale e pepe, rosmarino, salvia, scorza grattugiata e succo di due limoni;

cospargete bene la carne e lasciatela marinare in frigorifero per almeno un’ora.

Disponete il pollo con tutto il condimento, in una teglia da forno, coprite con qualche fettina di limone, e continuate la cottura in forno a 180°C per circa 40 minuti.

Utilizzando la friggitrice ad aria, quando è arrivata a temperatura, versate sul fondo un bicchiere di vino bianco, e disponete nel cestello il pollo con il condimento, cuocete per 20 minuti a 200°C, girando le cosce a metà tempo, controllando o prolungando la cottura.

Quando sono pronte, impiattate le cosce di pollo al limone, cospargendole con il succo di un limone e scorza grattugiata fresca.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Cosce di pollo al limone, il piatto fresco, leggero e profumato, perfetto per l’estate proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.