Cos’è accaduto tra Rosalinda Cannavò e l’ex Giuliano Condorelli dopo il GF? Lo racconta Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò ha incontrato l’ex fidanzato Giuliano Condorelli dopo avere lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Lo racconta l’attuale compagna Andrea Zenga che ha conosciuto l’attrice – precedentemente nota come Adua Del Vesco – proprio durante la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa i due si sono innamorati e per questo motivo Rosalinda ha deciso di lasciare il fidanzato storico al quale era legata da circa 10 anni. Intervistato da Giada De Miceli durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, Zenga racconta quanto sa di Giuliano e dell’incontro con Rosalinda:

Sì, lei stava con un altro prima. Lui si chiama Giuliano, era lui. Sono cose loro. So che si sono visti e hanno parlato dopo il programma. Hanno chiarito tra loro due.

Il passato di Rosalinda Cannavò, parla Andrea Zenga

Zenga è legato a Rosalinda da qualche mese. Non si esprime in merito alle circostanze che fecero rumore all’epica della partecipazione della donna al GF Vip, a partire dalla storia dei finti fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra: “Sapevo quello che era successo. Non ho seguito molto il GF prima di entrare. Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno. Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”.

L’incontro con Gabriel Garko: “Protegge Rosalinda Cannavò”

Andrea ha infine confermato di avere conosciuto Gabriel Garko, a lungo finto fidanzato di Rosalinda e oggi solo un caro amico: “Ho conosciuto Gabriel Garko, è vero. Rosy me l’ha presentato quando eravamo a Roma. Lui mi ha fatto una bellissima impressione, poi è stato gentilissimo con me. Nonostante non mi conosceva è stato molto carino e posso dire che è stato un grande piacere conoscerlo. Lui e Rosalinda si vogliono davvero bene. Gabriel ha un senso di protezione molto alto verso di lei”.