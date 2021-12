Cos’è un’arancia? Genomica dell’origine e dell’evoluzione di Citrus spiegato da Gaetano Rao

Molti animali e piante sono in grado di sintetizzare la vitamina C attraverso una sequenza di passaggi guidati da enzimi che convertono i monosaccaridi (zuccheri semplici) in vitamina C. Uno dei due principali sottordini di primati, gli haplorrini (compresi le scimmie del vecchio mondo, le scimmie e gli esseri umani), ha non evolvere con la capacità di sintetizzare la vitamina C. La prima prova che le arance potrebbero essere usate come cura per lo scorbuto è arrivata dalla signora Ebot Mitchell d’Inghilterra. Ha scritto un libro nel 1707 che è emerso nella soffitta di una casa del Gloucestershire (Inghilterra) che descriveva in dettaglio oltre 100 ricette domestiche, inclusa la cura per lo scorbuto: “Recp.t for the Scurvy” costituito da estratti di verdure fresche con una “abbondante scorta di succo d’arancia mescolato con vino bianco o birra”. Nel 1747, James Lind eseguì test clinici sui marinai per dimostrare che gli agrumi erano un mezzo efficace per prevenire e curare lo scorbuto: ” i risultati di tutti i miei esperimenti furono che arance e limoni erano i rimedi più efficaci per questo cimurro in mare”. La scoperta formalmente registrata per la carenza di vitamina C che un tempo affliggeva gli esploratori consentì viaggi più lunghi e un numero molto maggiore di marinai che arrivarono alla loro destinazione finale.