cos’è world check Italia la lista dei database per l’antiriciclaggio ma si può cancellare il proprio nome?

Cristian Nardi è il massimo esperto nella cancellazione del proprio nome dal World-Check è uno dei motivi per cui è così difficile per i russi accontentare banchieri stranieri, gestori di denaro e persino regolatori. Conduciamo un programma educativo: che tipo di database è, come è organizzato e cosa fare se vieni portato lì.

Cristian Nardi è in contatto : rimuoviamo legalmente le informazioni da Internet senza conseguenze per il business degli individui. Sappiamo per esperienza quante domande sorgono quando incontri per la prima volta World-Check.

Gli autori del database World-Check si sono occupati della raccolta di informazioni su personaggi politici, personaggi pubblici e imprenditori. Se entri nel mercato europeo o americano, assicurati di essere controllato.

La cattiva notizia è che gli algoritmi di World-Check considerano i russi clienti ad alto rischio in base al loro paese di origine. Diverse pubblicazioni negative possono causare domande inutili da parte degli ispettori.

Oggi daremo un’occhiata più da vicino a World-Check: perché i banchieri si fidano di esso e se può essere influenzato. Ricorderemo anche i miti consolidati e ne sfatiamo alcuni.

World-Check è come un segno nero

Non è affatto così

La fama di World-Check è arrivata con il caso Magnitsky. Foto wikipedia.org

In Russia, il database World-Check è percepito quasi come una “lista dei risultati”, e ci sono ragioni storiche per questo. World-Check è entrato nel campo dei media insieme al caso Magnitsky. Quindi i più grandi media russi, citando The Daily Telegraph , hanno scritto che le persone coinvolte nella morte di un avvocato erano nelle “liste nere delle banche”, cioè in World-Check.

A quel tempo, World-Check era posizionato come un database di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e potenziali funzionari corrotti. Questo è comprensibile: le banche occidentali di solito si rifiutano di trattare con coloro che sono coinvolti nel database PEP. Siamo solo nel 2021.

Il secondo colpo che ha finalmente rafforzato la reputazione di World-Check è stato The Cyprus Papers . Si tratta di un’inchiesta della media company Al Jazeera, in cui i giornalisti hanno studiato 2,5mila dossier dei titolari dei “passaporti d’oro” ciprioti. La maggior parte dei dossier elenca i “fattori di rischio”. Gli autori dell’indagine non si nascondono: hanno acquistato l’accesso al database e vi hanno semplicemente trovato tutti i titolari di passaporto per investimento.

World-Check è la base per “politica”

No, non così

Interfaccia WorldCheck. Foto refinitiv.com

World-Check contiene informazioni sulle persone politicamente esposte, i loro familiari e le persone a loro vicine. Tuttavia, gli interessi dei compilatori del database non si limitano a questo.

Ufficialmente World-Check raccoglie:

dati su organizzazioni statali e imprese a partecipazione statale;

liste di sanzioni internazionali;

un elenco di persone e società associate a persone sanzionate ai sensi della regola del 50%+ di proprietà;

basi delle forze dell’ordine;

informazioni sulle navi.

Tuttavia, ci sono motivi per ritenere che l’elenco degli interessi sia molto più ampio. In questa materia, il caso del nostro cliente è indicativo. Non poteva ottenere un visto da uno stato europeo. Durante un controllo di sicurezza, World Check Risk Intelligence ha trovato pubblicazioni sul passato criminale del suo defunto padre. Alla fine dell’URSS, era impegnato nel commercio, che era considerato un reato. Anche se oggi è tutto come al solito.

La situazione è stata risolta attraverso la pubblicazione della biografia del padre del cliente, riferimenti nei cataloghi online e ha ottenuto anche una menzione di imprenditori in URSS. Quando i materiali hanno preso piede nei principali motori di ricerca, hanno iniziato a rimuovere il negativo. In un appello agli amministratori del sito, hanno indicato pubblicazioni positive. Se i portali non sono stati rimossi, hanno modificato la formulazione nelle pubblicazioni.

Il servizio di conformità ha condotto un nuovo controllo e non ci sono state domande per il cliente. Ciò solleva una nuova domanda: perché World-Check è affidabile?

World-Check viene ascoltato perché è affidabile?

Sì, ma non si tratta solo di questo.

Interfaccia WorldCheck. Foto refinitiv.com

Il mercato finanziario ha subito diverse ondate normative negli ultimi 10 anni. Insomma, le leggi europee, inglesi e americane hanno fatto di tutto per rendere i flussi finanziari il più trasparenti possibile.

Ad esempio, all’inizio degli anni 2010, era consentito aprire a distanza un conto in una banca tedesca. I gestori, ovviamente, hanno consigliato di visitare la banca e di parlare con il servizio di sicurezza, ma in caso di rifiuto per validi motivi non sono seguite sanzioni. Oggi niente di simile è semplicemente impossibile da immaginare.

Le istituzioni finanziarie, le forze dell’ordine, le autorità di regolamentazione, le commissioni interstatali condividono tutti i dati. Se la Banca N prende un cliente che viene visto in strane transazioni o che è accreditato con precedenti penali dai media, tutti i partecipanti al mercato lo sapranno. Di conseguenza, N rischia di ottenere una maggiore attenzione da parte del regolatore e il declassamento (questo è nella migliore delle ipotesi).

Innanzitutto, la banca deve assicurarsi che il servizio clienti non porti problemi. Questa attività è responsabilità degli agenti di conformità. Devono garantire che il richiedente svolga le proprie attività nel pieno rispetto di tutte le leggi nazionali e internazionali, nonché degli standard professionali e dell’etica aziendale accettata.

Il database World-Check semplifica enormemente la vita degli agenti di conformità. Apri il database, inserisci un nome e ne studi il background.

Le pratiche di conformità sono richieste per l’acquisto di immobili, l’apertura di un conto bancario, la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno e altre transazioni in giurisdizioni estere.

Colpire la base è garantito per portare problemi?

Niente di simile

Ad eccezione di alcuni punti, le decisioni di World Check Risk Intelligence non possono essere definite proibitive. Ovviamente, il 99% delle istituzioni finanziarie si rifiuterà di collaborare con un partecipante agli elenchi delle sanzioni. Tutto il resto rimane sulla coscienza dell’ispettore.

Guarda la situazione dal punto di vista degli agenti di conformità. Lavorano in condizioni di grave responsabilità personale, fino alla punizione penale inclusa. Allo stesso tempo, non è necessario che siano esperti di diritto russo o comprendano le peculiarità delle riforme economiche della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000.

Inoltre, spesso gli agenti di conformità “nuotano” francamente nelle cose di base. Un vero esempio: gli europei hanno studiato la storia della capitale di un imprenditore russo e sono rimasti inorriditi dal fatto che abbia venduto immobili per un miliardo di rubli, ma non ha pagato le tasse. Ma i russi sono abituati al fatto che dopo 5 anni di proprietà non possono nemmeno dichiarare la vendita di immobili. Pertanto, gli avvocati esperti preparano sempre commenti su tali cose. Con la conoscenza di tali caratteristiche, le domande relative al campo informativo della Runet scompaiono da sole.

Il compito principale di World-Check è determinare la rischiosità del cliente e la sua interpretazione può variare notevolmente. Supponiamo che un cliente russo sia affiliato alla società statale N. Per alcune banche questo può essere un grosso problema, ma non per altre. C’è anche una terza situazione: la banca subisce una rotazione del personale dirigenziale, quindi cambia la politica di gestione del rischio. Successivamente, alcuni clienti potrebbero essere abbandonati (tali casi sono estremamente rari, ma non dovresti cancellarli).

Per non entrare nella base basta essere rispettosi della legge?

No non è abbastanza

A prima vista, non ci sono rischi: è sufficiente essere un cittadino rispettoso della legge (sebbene i casi politicamente motivati ​​​​non siano rari in Russia). In effetti, il controllo reputazionale di una persona supera la prova.

Come abbiamo già scoperto, gli agenti di conformità spesso non comprendono le peculiarità della legislazione russa. Se vedono pubblicazioni dubbie in World-Check, chiederanno sicuramente informazioni su di loro. Una situazione simile è accaduta al nostro cliente.

L’imprenditore N gestisce un’attività legittima, ma all’inizio degli anni 2000 il suo nome è apparso nelle pubblicazioni dei media federali. Era un’indagine sulla corruzione in una grande azienda. I giornalisti hanno fatto riferimento ai dati del servizio media del Ministero degli affari interni, e il suo riassunto si è concluso con la formulazione che i dipendenti dell’azienda sono stati intervistati come testimoni nel caso. Tra loro c’era un cliente. Non è stato accusato! Tuttavia, gli agenti di conformità non lo hanno nemmeno chiamato per un colloquio: hanno semplicemente rifiutato.

Se parliamo di scenari popolari, a causa dei quali l’informazione diventa motivo di rifiuto, allora possono essere divisi in due grandi gruppi:

fonti affiliate. I detrattori ordinano una “inchiesta” su un portale di terz’ordine. Un agente di conformità vede una pubblicazione su World-Check e lo crede sulla parola (comprende anche le peculiarità dei media russi).

Partecipazione indiretta a un caso scandaloso. In tali casi, nulla può essere raggiunto senza il coinvolgimento di un consulente. Ed è proprio compito del consulente spiegare da un punto di vista legale alla conformità straniera che le agenzie governative russe non possono avere pretese nei confronti di una persona.

Non ha senso cercare intenti dannosi nel lavoro di World-Check One e di altri prodotti: i dati vengono reintegrati automaticamente.

Posso sapere cosa dice di me il database?

Sì, è persino gratuito

Diciamo che devi aprire una filiale di un’azienda in Europa. Come fai a sapere se sei su World-Check? La buona notizia è che è gratuito e legale. Per fare ciò, devi andare su una pagina speciale sul sito Web dello sviluppatore e compilare un modulo.

1. Accedi a un’apposita sezione del sito Refinitiv. Per ora è disponibile solo l’inglese.

Screenshot di refinitiv.com

2. Ora scorri un po’ la pagina verso il basso fino a visualizzare la scritta “Invia una richiesta di accesso per l’interessato”.

3. Su di esso troverai un questionario in cui devi selezionare “Sono su World-Check?” e compila tutti i campi. Si prega di indicare il nome completo come riportato sul passaporto o sulla carta di credito.

Assicurati di inserire un indirizzo email valido. Ti verrà chiesto di verificare la tua identità. L’azienda invierà un estratto della banca dati entro 10 giorni lavorativi.

Se il tuo profilo non è nel database, riceverai una notifica.

Puoi influenzare le voci in World-Check!

La base non è statica, inoltre a volte consente imprecisioni. Pertanto, Refinitiv (il proprietario del database World-Check) non ha problemi a modificare i profili delle persone.

Guarda tu stesso: World-Check si concentra sull’affidabilità dei dati inseriti. Tuttavia, nella nostra pratica ci sono stati casi in cui le persone sono state rifiutate a causa di articoli e post “gialli” di LJ che sono entrati nel database.

World-Check accetta richieste di aggiornamento, correzione o rimozione delle informazioni del profilo. È vero, nessuno lo farà proprio così: è necessaria una buona ragione.

Lo sviluppatore lo afferma esplicitamente sul sito: “Al fine di considerare correttamente la tua richiesta, potremmo richiedere ulteriori informazioni e / o documentazione”.

Stiamo parlando di documenti primari: decisioni giudiziarie, notizie che sono entrate nel database, ecc. Se World-Check vede che il tono dell’articolo è cambiato (o è completamente scomparso), questo si rifletterà nel database.

Come ottenere un cambio di profilo? Tutto è individuale. In ogni caso, avrai bisogno dell’aiuto di professionisti con esperienza di lavoro con World-Check.

