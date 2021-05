cosenza:-all’unical-il-webinar-l’europa-per-i-comuni

Un’occasione importante di riflessione e tanti stimoli per gli studenti universitari il webinar sul libro l’Europa per i Comuni scritto dal Prof. Peppino De Rose

Webinar all’Unical su l’Europa per i Comuni, promosso dal prof. Peppino De Rose del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche Unical e dall’Associazione Raffaele Baldassarre. Di seguito il comunicato stampa:

“Un’occasione importante di riflessione e tanti stimoli per gli studenti universitari il webinar sul libro l’Europa per i Comuni scritto dal Prof. Peppino De Rose, esperto in programmazione europea e docente di Impresa Turistica e Mercati Internazionali dell’Unical. L’evento organizzato dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical e dall’Associazione Raffaele Baldassarre con sede a Lecce, ha visto il susseguirsi di diversi interventi di autorevoli relatori tra parlamentari e docenti universitari che hanno apportato all’importante consesso contributi scientifici e politici per identificare un percorso comune utile allo sviluppo dei piccoli Comuni della Calabria. Sono intervenuti Francesco Baldassarre, Presidente dell’Associazione Raffaele Baldassarre, Alfio Cariola Direttore del Dipartimento Discag dell’Unical, Andrea Caroppo Deputato al Parlamento Europeo, Enrico Caterini Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza Unical, Mauro D’Attis Deputato della Repubblica Italiana, Pietro Iaquinta docente di demografia e statistica dell’Unical e dell’Uniba, Tullio Romita coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Turistiche Unical. I lavori introdotti da Luca Le Piane, avvocato e cultore della materia presso il Corso di Laurea in Scienze Turistiche con il supporto tecnico e scientifico del dott. Antonello Palermo.

Un webinar in cui è emerso che la capacità di riorganizzare il territorio e progettare nuovi soluzioni, implica una visione diversa per sfruttare in positivo le tendenze dei nuovi viaggiatori e per dare impulso alla valorizzazione di luoghi troppo spesso emarginati e spopolati. Le importanti risorse previse dall’Europa e dal Governo Nazionale attraverso il PNRR le politiche di coesione e strutturali, sono una straordinaria occasione se affiancati a strumenti di capacity building e miglioramento della governance di Regioni ed Enti locali, che in Calabria fanno fatica a porsi sui livelli di performance e competitività delle altre regioni italiane ed europee. Il ruolo degli enti locali è centrale nell’attuazione di politiche di sviluppo locale e di promozione dei sistemi di offerta turistica, dovendo garantire un’azione amministrativa coerente alle strategie europee ed alla programmazione regionale e nazionale. Una governance multilivello per la definizione di obiettivi chiari e perseguibili grazie all’attuazione dei piani di marketing strategici ed all’ uso efficace ed efficiente dei fondi comunitari. Una sfida che deve essere raccolta per competere sui mercati internazionali e garantire a molti territori la sopravvivenza e lo sviluppo economico e sociale delle comunità coinvolte e la possibilità ai giovani laureati calabresi di lavorare in Calabria mettendo a frutto le loro competenze e voglia di modernità.

Durante il webinar è stato ricordato per l’attualità di visione politica e sociale l’On. Raffaele Baldassarre, avvocato giuslavorista, politico lungimirante e deputato al Parlamento europeo, scomparso nel novembre 2010, uomo politico con una solida cultura e visione europeista, apprezzato da ogni parte politica per l’alto spessore e qualità del lavoro svolto e la vicinanza ai territori del Mezzogiorno e soprattutto ai giovani, di cui il prof. Peppino De Rose è stato per lunghi anni suo consigliere ai programmi europei ed alla coesione territoriale delle Regioni”.