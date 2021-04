Cosenza K42 in evidenza al Campionato di Società Assoluto di corsa su pista

Corsa su pista, Cosenza K42: ad Acquaviva, bene Luigi Rovagna sui 10000 metri di marcia

Una seconda serie sulla distanza dei 10.000 metri davvero avvincente, ha caratterizzato il Campionato di Società Assoluto (fase regionale con classifica nazionale) e Individuale (regionale) di Corsa su pista, andato in scena sabato 17 aprile sull’ovale a sei corsie del Polisportivo Primo Maggio, gentilmente concesso al Comitato Fidal Calabria dall’Amministrazione Comunale di Castrovillari (CS).

L’egemonia della Cosenza K42 si evidenzia dalla graduatoria che riepiloga i crono realizzati dagli atleti nelle quattro serie previste dal programma tecnico, con ben sei mezzofondisti tesserati per la società bruzia tra le prime 10 posizioni in classifica. Il cosentino Andrea Pranno (due maglie azzurre in carriera) ha realizzato il miglior tempo della manifestazione, tagliando per primo il traguardo della sua serie in 31:38.4, anticipando i compagni di squadra Giovanni Auciello (31:43.9) e Francesco Minerva (31:49.5). Al quarto posto in 33:04.3 si è classificato Marco Barbuscio della Marathon Cosenza. Quinto posto per Giuseppe Gagliardi (Cosenza K42) in 33:10.9. Per la cronaca, a trionfare nella prima serie maschile è stato Raffaele Lagani (Corricastrovillari) in 45:16.4. In terza serie Domenico Tucci (Libertas Lamezia) ha avuto la meglio sugli avversari in 34:43.7. Roberto Froio (Corricastrovillari) in 38:44.4 ha primeggiato in quarta serie. In gara femminile Faustina Bianco (Dojo Judo Running) in 44:58.5 prevale su Caterina Tassoni (47:08.8) della Jure Sport e Annunziata Fondacaro (48:01.9) tesserata Cosenza K42. Sulla prova dei 30 minuti categoria Allievi, Luciano Basile (Team Basile) ha percorso 6.282 metri. L’Allieva Simona Sgrò (Atletica Sciuto) in 20 minuti ha percorso 4.611 metri. Domenica 18 aprile ad Acquaviva delle Fonti (BA), in occasione della 3ª prova dei CdS di Marcia su pista Gruppo Sud, l’allievo Luigi Rovagna dell’Asd Icaro RC si è classificato al 3° posto sulla distanza dei 10000 metri in 53:37.80, crono valido come ‘minimo’ per la partecipazione ai campionati italiani di categoria.