cosenza:-riaperto-in-entrambe-le-direzioni-il-viadotto-gangarello-sulla-ss107

Calabria, Anas: riaperto in entrambe le direzioni il viadotto Gangarello sulla SS107 ‘silana crotonese’, in provincia di Cosenza

Anas, Società del Gruppo FS Italiane ha riaperto oggi al traffico – in entrambe le direzioni – il Viadotto Gangarello II sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ (SGC Paola-Crotone), in provincia di Cosenza. I lavori, che riguardano il ripristino delle pile, delle travi di bordo, delle solette e della sovrastruttura stradale del Viadotto Gagngarello II al km 57,400 attualmente sono in fase di completamento e proseguiranno fuori dalla carreggiata stradale. Lungo la statale, a causa del completamento dei lavori di rifacimento degli impianti teconologici delle gallerie ‘Cavaliere’ e ‘Manca di Zolfo’ e per il montaggio di barriere di sicurezza nei tratti compresi tra il km 60,000 ed il km 62,000, tra il km 55,445 ed il km 55,880 e tra il km 51,670 ed il km 52,038, saranno in vigore sensi unici alternati regolamentati da impianto semaforico. Tali limitazioni verranno rimosse entro e non oltre il 23 luglio 2021, data coincidente con il penultimo fine settimana di luglio, nella quale si prevede un sensibile aumento dei volumi di traffico per l’esodo estivo.