Cosmopolitan è un popolare mensile americano rivolto alle donne, ecco tutte le cover

Cosmopolitan è un popolare mensile americano rivolto alle donne, che tratta argomenti relativi all’amore, alla sessualità, alla salute, alla carriera, alle celebrità oltre che a moda e bellezza. Pubblicata negli Stati Uniti dalla Hearst Magazines, Cosmopolitan vanta 58 edizioni internazionali, è stampato in 34 lingue e distribuito in oltre cento nazioni.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Cosmopolitan nasce come rivista per la famiglia e viene fondata nel 1886 da Schlicht & Field con il nome di The Cosmopolitan. La rivista nel corso degli anni si è evoluta cambiando progressivamente target di pubblico. Dagli anni settanta Cosmopolitan è diventata definitivamente una rivista rivolta al pubblico femminile.

Nel 1979 si tentò di lanciare Cosmopolitan Men dedicata agli uomini, ma ne fu pubblicato un solo numero. L’esperimento si è ripetuto altre due volte nel 1989, pubblicando Cosmopolitan Men come supplemento della rivista regolare.