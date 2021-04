costantino-della-gherardesca-lancia-la-bomba:-“chi-sono-i-vip-che-non-vogliono-fare-coming-out”.-e-spunta-il-nome-di-matano

Costantino Della Gherardesca ha svelato cosa pensa di quei vip che non fanno coming out e nascondono le loro vere relazioni. Secondo Costantino ce ne sarebbero molti che non vogliono rivelare i propri orientamenti per un qualche timore. E’ accaduto in un’intervista per Il Fatto Quotidiano, in cui ha ripercorso le tappe della sua vita privata e lavorativa. In particolare, ha ricordato le conseguenze del suo dichiararsi omosessuale sulla sua carriera in televisione. Del resto, è stato uno dei primi a dichiarare pubblicamente le sue preferenze, vent’anni orsono, insieme a Leo Gullotta, Leopoldo Mastelloni, Fabio Canino e Mauro Coruzzi. E se oggi combattiamo ancora con le discriminazioni, all’epoca era molto peggio.

La dichiarazione di Costantino della Gherardesca avvenne spontaneamente, nel corso di una ospitata in un famoso programma televisivo: “Nel 2001 ero ospite in una trasmissione di Chiambretti per parlare di artisti anarchici e Piero mi domandò: ‘Scusi, ma lei da che sponda sta?’ Io risposi: ‘Sono omosessuale’”. Una affermazione fatta senza pensarci che da quel momento gli ha procurato i giudizi da parte di molti funzionari televisivi paesani. Ma lui non si è mai lasciato fermare e ha cominciato ad accettare inviti e proposte lavorative solo quando inclusive e universaliste. E fortunatamente sul suo percorso ha incontrato molti altri personaggi che condividono la sua stessa identità sessuale.

Quello che pare avere attratto la sua attenzione, però, è ancora in dubbio. Si tratta di Alberto Matano, sul quale Costantino Della Gherardesca ha spesso fatto apprezzamenti considerevoli. Non si conosce molto della sfera privata del presentatore di La Vita in Diretta e c’è chi dice sia omosessuale ma non voglia fare coming out. Attualmente è all’apice della sua carriera e probabilmente avrebbe paura di comprometterla. Per il momento, queste sono solo congetture e non mancano i gossip riguardanti i suoi flirt con colleghe donne. Attualmente il tema dell’orientamento sessuale è molto importante, soprattutto grazie al Ddl Zan, una legge che vuole punire i reati transofobici e discriminatori, che però è stata bloccata al Senato dalla Lega.

Costantino Della Gherardesca è innamorato di Alberto Matano?

“Mi sembra a tratti surreale e purtroppo la responsabilità è anche di certi media e di tutti quei giornalisti che continuano ad ospitare i politici omofobi in tv. Ovviamente spero che venga calendarizzato e approvato quanto prima. E trovo giusto che i personaggi famosi ci mettano la faccia. Io, nel mio piccolo, l’ho sempre fatto: ricordo che prendevo l’areo da Londra per venire a Roma a manifestare per l’approvazione dei Dico”. Costantino Della Gherardesca si è apertamente schierato dalla parte di questa legge, e con lui tantissimi volti noti del piccolo schermo e non solo. Come ad esempio Fedez, che con Chiara Ferragni ha dedicato molte storie per trasmettere l’importanza di questa legge.

O Maurizio Costanzo, che nel suo show del mercoledì sera ospita sempre persone vittime di questo tipo di crimini e cerca di sensibilizzare i telespettatori sull’argomento. Anche Costantino Della Gherardesca è stato vittima di questo tipo di reato. “Da ragazzo ho subito violenze psicologiche e fisiche, in Svizzera, poi attacchi omofobi anche in Italia. Purtroppo, questi episodi sono stati parte della mia vita. Ma per fortuna ho un carattere forte e sono riuscito a metabolizzarli e a non farmi sopraffare come purtroppo capita a molte persone”. Impensabile che si riesca a bloccare un importante provvedimento che limiterebbe di certo il bullismo e la violenza da parte di persone che si credono in diritto di decidere dove termina la libertà altrui. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

