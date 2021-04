costantino-della-gherardesca-“molti-vip-non-vogliono-fare-coming-out”-e-poi-di-alberto-matano-dice-…

Costantino della Gherardesca sembra aver lanciato una vera e propria bomba su molti vip e dunque personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che nonostante siano gay, pare non abbiano il coraggio di fare coming out.

Costantino Della Gherardesca lancia una bomba su alcuni personaggi dello spettacolo

Ebbene sì, sembra che Costantino abbia voluto fare i nomi di molti personaggi che al momento non avrebbero ancora rivelato il proprio orientamento sessuale per qualche timore. Questa bomba sarebbe stata lanciata dal noto conduttore nel corso di una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Nel corso di queste intervista Costantino ha parlato di quella che è la sua vita privata e anche della sua vita professionale e lavorativa, ricordando anche il momento in cui ha deciso di fare coming out, dichiarando quindi di essere omosessuale.

Il suo coming out in diretta tv

Non tutti forse sanno che Costantino della Gherardesca è stato proprio uno dei primi a dichiarare pubblicamente la sua omosessualità, circa 20 anni fa e lo ha fatto insieme anche ad altri personaggi come Leopoldo Mastelloni, Leo Gullotta, Mauro Coruzzi e Fabio Canino. Costantino avrebbe fatto coming out ormai circa 20 anni fa ed esattamente nel 2001, quando si è trovato ospite in un programma televisivo molto famoso. Come ricorda lui stesso la confessione sarebbe avvenuta in modo del tutto spontanea. “Nel 2001 ero ospite in una trasmissione di Chiambretti per parlare di artisti anarchici e Piero mi domandò: ‘Scusi, ma lei da che sponda sta?’ Io risposi: ‘Sono omosessuale’”. Sarebbero state queste le parole dichiarate da Costantino il quale oggi riferisce di aver pronunciato quelle parole, senza averci riflettuto su due volte. Ad ogni modo, il conduttore però ha anche confessato che sicuramente da quel momento la sua vita non è stata più la stessa, perché quella affermazione gli ha procurato alcuni giudizi e pregiudizi e sicuramente ha influito anche sulla sua carriera professionale, almeno inizialmente.

La bomba su Alberto Matano

Lui però non si è mai lasciato abbattere e soprattutto non si è fermato davanti ai giudizi, continuando il suo percorso. Nel corso dell’intervista però sembrerebbe che Costantino della Gherardesca abbia fatto qualche dichiarazione di troppo dicendo che comunque c’è qualche personaggio del mondo dello spettacolo che ancora non ha voluto rivelare la propria omosessualità. Ci sarebbe anche un conduttore a suo avviso, che desterebbe qualche dubbio e si tratterebbe proprio di Alberto Matano sul quale Costantino sembra aver fatto anche degli apprezzamenti piuttosto positivi. C’è chi dice effettivamente che Alberto sia omosessuale e che non abbia voglia di fare coming out, del resto della sua vita privata non si è mai saputo nulla sulla sua vita sentimentale.