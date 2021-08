Costantino Vitagliano e la famosa dama di Uomini e Donne. Lo scoop di Signoretti, “Sono innamorati”. Lei chi è

Costantino Vitagliano si sarebbe nuovamente fidanzato: a rivelarlo è Riccardo Signoretti, che sul suo settimanale “Nuovo” ha anche pubblicato alcune foto con quella che sarebbe la sua nuova fiamma. Si tratta della bellissima modella toscana Irene Casartelli, nota come ex corteggiatrice del tronista Aldo Palmeri. I due si sono conosciuti a giugno, quando si sono sposati – anche se solo per lavoro – sul lungomare di Milano Marittima, la città dove Vitagliano vive da anni. Da quando, cioè, ha lasciato Milano.

Uomini e Donne, Costantino Vitagliano è di nuovo innamorato?

Lui è Costantino Vitagliano, il primo – nonché il più famoso – tronista della storia di Uomini e Donne. Lei si chiama Irene Casartelli e i più attenti la riconosceranno di certo in quanto diversi anni fa, sempre nel programma di Maria De Filippi, provò a mettere i bastoni tra le ruote ad Alessia Cammarota e a conquistare il cuore dell’allora tronista Aldo Palmeri. Successivamente, Irene ha partecipato anche a Temptation Island, dove ricopriva il ruolo di tentatrice.

La nuova compagna dell’ex tronista sarebbe Irene Casartelli

La sua bellezza mise nei guai Luca, fidanzato di Mariarita, che prese una bella cotta per lei. Costantino e Irene si sono conosciuti a fine giugno, per uno shooting fotografico molto particolare. I due, infatti, si sono “sposati” in riva al mare, vestiti di tutto punto, bellissimi lei nel suo abito da sposa bianco, lui nel suo smoking elegante. Non solo, perché per esigenze dello sponsor hanno anche finto lo scambio delle fedi, baciandosi e abbracciandosi dopo la cerimonia.

I due ex di Uomini e Donne beccati da Riccardo Signoretti

E a quanto pare dalla finzione alla realtà il passo è stato breve. Sul numero del magazine “Nuovo” in edicola questa settimana, il direttore Riccardo Signoretti ha pubblicato alcune foto di Irene e Costantino che si divertono su un monopattino elettrico in quel di Rimini. Complici, affiatati e sorridenti, i due farebbero coppia fissa, come bisbiglia chi li conosce bene.

E anche nelle foto in question, Costantino Vitagliano e la Casartelli sembrano davvero due fidanzati. Fingono anche lontano dal set, oppure il primo, indimenticabile tronista di Uomini e Donne ha finalmente trovato l’amore vero? Seguici su Google News.

