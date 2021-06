Ex velina di successo e oggi esperta di moda e influencer molto seguita Costanza Carracciolo è soprattutto una mamma impegnata con le sue bambine nate dall’unione con il calciatore Bobo Vieri di cui è molto innamorata. I due sono impegnati quotidianamente su fronti diversi ma sono anche genitori presenti e affettuosi con le loro figlie è anche per questo che il pubblico li apprezza come personaggi ma soprattutto come persone.

Costanza Caracciolo mamma in perfetta forma

Costanza è molto attiva sui social, ha un seguito rilevante e si mostra sempre in tutta la sua bellezza. Icona e esperta di moda consiglia ai suoi followers outfit diversi e di tendenza e condivide anche la sua quotidianità fatta d’allenamenti sportivi, di giornate in famiglia e di divertimento. Recentemente l’ex velina si è mostrata in tutta la sua bellezza in uno scatto condiviso su Instagram e molto apprezzato dai fans che hanno saputo cogliere la sua perfetta forma fisica nonostante le recenti gravidanze.

Viso acqua e sapone, body nero e treccia lungo la schiena Costanza appare davanti ad uno specchio di una sala da ballo. Il post rivela la bellezza dell’ex velina ma soprattutto è accompagnato da una didascalia che invita tutti a credere in se stessi e ad affidare il cambiamento sole alle proprie decisioni: “Se stai ancora ancora aspettando la persona che ti cambierà la vita, dai un’occhiata allo specchio…🏹.” Ovviamente il post ha riscosso il successo sperato e molti hanno commentato ringraziando la Caracciolo per il saggio consiglio: “La persona che ti può cambiare la vita sei tu, ecco perché la foto allo specchio, bellissima frase.”

Costanza Caracciolo: “Non vogliamo un terzo figlio…”

Felicemente sposata con Bobo Vieri Costanza Caracciolo ha trovato una serenità sentimentale inaspettata. L’arrivo delle figlie ha completato l’unione con l’ex calciatore e ora sono sereni anche se prima di diventare genitori hanno dovuto condividere la brutta esperienza dell’aborto.

Recentemente ospite di Adriana Volpe a Ogni mattina l’ex velina ha parlato proprio del dispiacere provato dopo aver perso il suo primo figlio e ha poi aggiunto che per il momento non è intenzionata ad avere un terzo bambino: “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo.”