costanzo-al-veleno-su-adriana-volpe-“e’-colpa-sua-se-l’hanno-cacciata-dal-gf-vip”-ecco-cosa-fa-dietro-le-quinte

Adriana Volpe non è stata riconfermata per la prossima stagione televisiva e Maurizio Costanzo è convinto che la colpa sia del carattere irrequieto della conduttrice. L’ultimo anno l’abbiamo vista come opinionista del Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Le due hanno formato un duetto scoppiettante, non solo per le idee divergenti sulle avventure dei Vipponi all’interno della casa, ma anche per i loro litigi. Più di una volta hanno discusso, sia davanti le telecamere del reality sia tramite i social network, per poi imparare a conoscersi e riuscire quasi ad affezionarsi l’un l’altra.

Una storia che è riuscita ad appassionare i telespettatori quasi quanto quelle accadute nel reality. Ma Alfonso Signorini ha cambiato i suoi piani per la prossima stagione. Sonia Bruganella ha confermato, già quando il Grande Fratello Vip era in corso, di non avere alcuna intenzione di ripetere l’esperienza come opinionista. Il presentatore ha deciso di cambiare le carte in tavola e sta pensando a una nuova coppia, escludendo così la presenza di Adriana Volpe. Si parla della possibilità di vedere sedute al loro posto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, reduci dell’ultima edizione dello show.

La giovane influencer in particolare sta avendo molto successo e sembra che la Mediaset abbia infine deciso di puntare su di lei. Appena uscita dal Grande Fratello Vip, ha partecipato come giudice a La pupa e il secchione show e ultimamente è partita per l’Honduras per essere ospitata da Ilary Blasi a L’isola dei famosi. Le cose non vanno altrettanto bene per Adriana Volpe, che sembra non aver chiuso alcun tipo di contratto per la prossima stagione. La donna, a quanto pare, potrebbe anche rimanere a casa l’anno prossimo. Sull’argomento ha molto da dire Maurizio Costanzo.

Il marito di Maria De Filippi tiene una rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla dei volti dello spettacolo e delle loro carriere televisive. Il giornalista è uno dei veterani più rispettati del mondo del piccolo schermo, e non fa sconti a nessuno. Anzi, nel caso di Adriana Volpe le ha indirizzato un rimprovero affermando che la sua carriera potrebbe essere molto più semplice con un carattere diverso: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza” ha affermato rispondendo alla domanda di una delle sue lettrici.

In effetti Adriana Volpe è passata da una rete all'altra nelle ultime stagioni televisive. Prima l'abbiamo vista reginetta della mattina Rai insieme a Giancarlo Magalli. Ma il rapporto tra i due non è andato bene ed è finito in causa giudiziaria (vinta dalla presentatrice). Successivamente, ha avuto esperienza alla conduzione singola su Tv8. Nonostante il suo impegno e la sua bravura, però, il programma non è decollato e adesso sembra che sia la Mediaset a volerle dare una nuova possibilità. Ma adesso che non avrà più la poltrona al Grande Fratello Vip, la vedremo ancora o finirà anche lei nel dimenticatoio?

