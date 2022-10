Costine di maiale nella friggitrice ad aria, altro che Ribs. Succose e tenere con un trucco. Cosa si mette sopra prima di cuocere

Le costine di maiale nella friggitrice ad aria sono una valida alternativa alla classica cottura su BBQ, soprattutto quando si rientra in città, con il freddo in arrivo, diventa complicato gustare una bella grigliata in casa, con i fumi e gli odori della griglia. Ed ecco che le friggitrici ad aria ci vengono in aiuto, per cuocere delle costine di maiale rosolate e croccanti, ma morbide e succose, perfette da servire ad una cena rustica con amici: addio al fumo e agli odori in casa.

Costine, costolette o puntine, grandi, piccole, grasse o magre: la variazione dello spessore della carne e dell’osso, nonché i livelli di grasso in ogni taglio, possono alterare il sapore e la consistenza del piatto preparato: occorre quindi scegliere le costine di maiale che più vi aggradano! Una marinatura ed un condimento diverso dalla più comune salsa BBQ, ma un classico mediterraneo con olio extra vergine di oliva, rosmarino, salvia e alloro, ed il limone che dona una freschezza ed una leggerezza gradevolissima al palato, contribuendo a smorzare il sapore grasso e ricco delle costine di maiale. Un secondo di carne economico, semplice e rapido da portare a tavola e, grazie alla cottura ad aria, le costine di maiale rimarranno più leggere e digeribili.

Costine di maiale nella friggitrice ad aria, Ingredienti per 4 porzioni

600 g di costine di maiale

succo di un limone

uno spicchio d’ aglio

un rametto di rosmarino

2 foglie di salvia

una foglia di alloro

olio extravergine di oliva

sale e pepe

mezzo bicchiere di vino rosso

Preparazione

Mettete le costine di maiale in un vassoio e conditele con un cucchiaio di olio di oliva, succo del limone, il rosmarino, l’aglio e cipolla tagliati a fettine sottili e l’alloro; mescolate per far amalgamare bene tutti gli ingredienti e lasciate marinare per almeno 30 minuti. Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200° per circa 5 minuti; versate sul fondo il vino, e disponete le costine nel cestello e fatele cuocere per 20 minuti a 200° girandole a metà del tempo.

Controllate la cottura delle costine perché i tempi possono cambiare leggermente in base alla grandezza delle costine e del modello di friggitrice. Servite le Costine di maiale nella friggitrice ad aria accompagnate da una fresca insalata.

ricette dal blog Caos&Cucina

