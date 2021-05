È probabilmente la più antica pianta da fibra coltivata dall’uomo. Ed è diventata un sinonimo di ecosostenibilità e innovazione. Semi, farina e olio sono utilizzati nell’agroalimentare per fare pasta e biscotti. Gli estratti delle foglie e l’olio ottenuto dalla spremitura del seme sono impiegati per fare saponi, creme, latte detergente. C’è chi con la canapa produce anche bioplastica compostabile e biodegradabile. E i vantaggi della sua coltivazione sono molteplici: è estremamente resistente, necessita di poca acqua, cresce senza dover usare fertilizzanti, pesticidi o erbicidi e bonifica il terreno assimilando le sostanze inquinanti.

«La Cina è il più grande produttore mondiale della canapa industriale soprattutto per il settore tessile e per il seme alimentare di canapa per fare l’olio o le farine. Gli Stati Uniti stanno sviluppando molti progetti per la realizzazione di nuovi impianti per la lavorazione della fibra e nuove tecnologie. Mentre l’Europa nonostante sia tra i protagonisti mondiali è ancora un passo indietro. – Spiega Giuseppe Croce presidente di Federcanapa, – La canapa permette di sequestrare fino a dieci tonnellate di carbonio nel terreno, quindi è anche una pianta carbon negative che assorbe più carbonio di quanto ne emetta in atmosfera durante il suo ciclo di vita. Per questo dovrebbe diventare protagonista del Green New Deal europeo, della transizione ecologica. E avere un sostegno adeguato sia come coltivazione che come sviluppo per materiali che possano derivare dalla canapa in molti settori industriali».

Tecnocanapa

Se associata all’edilizia, la canapa intende un modo di costruire con un’attenzione maggiore verso l’ambiente, l’efficienza energetica, e il benessere indoor. Con consumi energetici estremamente ridotti e ambienti salubri. Dallo stelo della canapa si ricavano sia la fibra della canapa che il canapulo, che è la parte legnosa. Si possono realizzare rivestimenti come CalceCanapa, dove la calce miscelata alla canapa guadagna le proprietà isolanti, acustiche e termiche, ma al contempo traspiranti. E ottenere anche dei materiali strutturali con il cemento di canapa che ha il vantaggio di essere più leggero. Inoltre le costruzioni in calce e canapa non subiscono l’ossidazione da parte di agenti esterni e hanno una durata illimitata.

Edilcanapa

In un contesto di crescente consapevolezza verso la necessità di riduzione dei consumi energetici e spreco delle risorse, il rispetto dell’ambiente e il benessere abitativo, molte sono le aziende che stanno investendo sulla canapa. Come l’azienda Edilcanapa che sviluppa materiali per bioedilizia realizzati con materie prime naturali e sostenibili, a base di canapa sativa. Anche l’azienda Senini, principale produttore di calce canapa italiana, da molti anni è impegnata nella produzione di materiali innovativi e naturali. Con la linea di prodotti TecnoCanapa offre soluzioni con elevati standard di confort e isolamento termico dell’edificio, sia invernale che estivo, che hanno la capacità di regolare l’umidità all’interno dell’edificio, rendendo confortevoli e salubri gli ambienti e abbattendo ulteriormente i costi relativi a riscaldamento e raffrescamento. L’obiettivo è una costruzione eco energetica che soddisfi l’elemento fondamentale della nuova strategia di sviluppo sostenibile: minimizzare il consumo energetico durante la fase di produzione del materiale edilizio, nella fase di costruzione e durante l’intero ciclo di vita dell’edificio.