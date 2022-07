Cotoletta al pancarrè di Carlo Cracco, più buona della classica. Si prepara con la carta forno. il trucco della panatura pazzesca

Carlo Cracco non fa solo cotolette alla milanese, oggi proponiamo una ricetta diversa e rivisitata da lui della classica cotoletta che sarà ugualmente buona e saporita se non di più. Vediamo come la prepara il grande chef. L’ingrediente che non ti aspetti di questa rivisitazione è sicuramente il pancarrè ma anche la procedura di realizzazione per cui serve l’uso della carta forno, quindi procuratevene qualche foglio prima di iniziare. ( per altre ricette di Carlo Cracco clicca qui)

Cotoletta al pancarrè, Ingredienti

100 gr di pancarrè

2 uova intere

4 fette da 15 gr di manzo (Fassona battuta)

400 gr di burro chiarificato

100 gr di olio extra vergine di oliva

1 limone

Cotoletta al pancarrè, Preparazione

Iniziamo con il tritare il pancarrè e mettiamolo da parte. Prendiamo quindi un foglio di carta da forno e ritagliamolo in rettangoli di circa 8×5 cm. In una ciotola sbattiamo intanto le uova e aggiustarle di sale. A questo punto bisognerà immergere nelle uova sbattute la carta da forno su un solo lato, poi lo stesso passarlo nel pancarrè sbriciolato, di nuovo quindi nell’uovo e un’altra volta nel pancarrè.

Prendete quindi una padella e fate riscaldare l’olio e il burro. Quando il burro sarà sciolto appoggiare la carta da forno sul lato della panatura nella pentola e far friggere. Una volta fritta farla scivolare piano piano dalla carta forto aiutandosi con una spatola o un coltello e adagiarla su un piatto con una leggera spolverata di sale. Nel frattempo cuocere al sangue la carne e poggiarla sopra. Il piatto è pronto. Per una cotoletta ancora più gustosa potete adagiare un altro strato di panatura sulla carne, quasi formando un panino. La nostra cotoletta al pancarrè di Cracco è pronta.

Indicazioni sulla carne da usare

La carne migliore da utilizzare per questo tipo di preparazione è il carrè di vitello, tagliato abbastanza alto ma senza osso a differenza della cotoletta alla milanese. Prima di utilizzarlo, deve essere lasciato a temperatura ambiente almeno 15 minuti. Prima di cuocerlo bisogna quindi eliminare il grasso esterno e battere la carne leggermente, solo quel tanto che basta per renderla di altezza uniforme. Fare due o tre incisioni sul lato esterno della carne, per evitare che si arricci durante la cottura. Per leggere la ricetta della cotoletta originale perfetta clicca qua

L’articolo Cotoletta al pancarrè di Carlo Cracco, più buona della classica. Si prepara con la carta forno. il trucco della panatura pazzesca proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.