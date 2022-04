cotoletta-alla-milanese,-il-piatto-perfetto-di-milano:-irresistibile!

Il delizioso secondo piatto della tradizione gastronomica lombarda a cui è davvero difficile resistere: la “Cotoletta alla milanese”, preparato con nodini di vitello impanati e fritti.

La cotoletta alla milanese è, insieme al risotto alla milanese, al panettone e alla polenta, il piatto più conosciuto e simbolo della città di Milano;

consiste in una fetta di vitello con l’osso, impanata e fritta nel burro, normalmente servita con fettine di limone che vengono spremute al momento del consumo.

La versione tradizionale prevede l’utilizzo della costata di vitello con l’osso, di uno spessore di circa 3 cm, in cui la carne resta morbida, ma è diffusa anche una versione più sottile a “orecchia di elefante”, senza osso, dove la carne viene battuta per assottigliarla, e prevale una crosta croccantissima.

Per ottenere un cotoletta alla milanese perfetta, con una impanatura fragrante ed una carne morbida, occorre utilizzare ingredienti di qualità, il giusto taglio di carne (lombata o costoletta di vitello con l’osso), passarla nelle uova sbattute poi nel pane grattugiato (da pane bianco raffermo), ed infine friggerle nel burro (facendo attenzione alla temperatura della fiamma), per almeno 8 minuti per lato, fino a quando non sarà ben dorata.

Da gustare accompagnata da una fresca insalata, da verdure al vapore o da golose patatine fritte;

ottima in estate servita fredda coperta da pomodori in pezzi e rucola.

Ecco gli ingredienti ed il procedimento per cucinare questo buonissimo piatto.

Cotoletta alla milanese

4 costolette di vitello con l’osso

200 g di pane bianco secco grattugiato

2 uova

100 g di burro chiarificato

sale e pepe

Preparazione

Eliminate il grasso esterno delle costolette e incidetele in 2-3 punti, per evitare che si arriccino in cottura;

se sono troppo alte, battetele leggermente con il batticarne.

In un piatto fondo rompete e sbattete le uova con una forchetta, aggiungete solo il pepe e immergete ogni fettina singolarmente, così che sia bagnata in modo omogeneo;

fate poi scolare le fettine per far scivolare via l’uovo in eccesso.

Passate quindi le cotolette nel pane grattugiato premendole bene, anche nei lati, così il pane sarà più aderente e non rischierete che si stacchi durante la cottura.

In una padella fate sciogliere il burro chiarificato a fiamma non troppo alta e, non appena sarà fuso, cuocete le cotolette una alla volta 8 minuti per lato, fino a quando non risulteranno ben dorate.

Una volta cotte, disponete le cotolette su della carta paglia o carta da cucina così perderanno il grasso di cottura in eccesso, trasferitele quindi su un piatto da portata e salatele.

Servite le cotolette alla milanese guarnite con spicchi di limone.

Se preferite la versione a “orecchia di elefante”, senza osso, battete a lungo le fettine, per assottigliarle e renderle anche più morbide.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Cotoletta alla milanese, il piatto perfetto di Milano: irresistibile! proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.