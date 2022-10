Cotoletta alla Veneziana, più “frizzante” della Milanese. Velocissime e gustose

Cotoletta alla Veneziana, più “frizzante” della Milanese. Buonissime cotolette venete, un secondo non tradizionale, come quelle alla milanese, ma altrettanto saporite. Ovviamente il retrogusto è quello di aceto, quindi dovrete essere amanti di questo ingredienti. Rispetto alla cotoletta alla palermitana o quella alla milanese o alla napoletana, questo tipo di cotoletta è diversa, ha un gusto più forte, più accentuato, ma altrettanto ottimo.

Ingredienti delle cotolette alla veneziana

600 gr di lonza di maiale ( lonza, braciole)

due uova

farina

pan grattato

un bicchiere di aceto

olio di arachidi

sale

pepe

Preparazione delle cotolette

La prima cosa da fare se il vostro macellaio non lo ha fatto, sarà quella di ammorbidire un po’ i nervi della carne con una batti carne ( mettendo sopra un foglio di pellicola). Una volta battuta prepariamo le uova: battiamole proprio come si facessimo la cotoletta normale. Una volta preparato il tutto mettiamo le fette di carne nella farina ( infariniamole per bene).

Intingiamole bene nelle uova e togliamo l’eccesso e poi passiamole nel pangrattato. Anche in questo caso scrolliamo l’eccesso. Mettiamo da parte e facciamo la stessa cosa anche per le altre fettine. Ora facciamo scaldare l’olio di arachidi. Facciamo cuocere le fette di carne nell’olio. Le cuociamo e le facciamo dorare ( ricordate che la carne viene girata una sola volta, quindi non giratele continuamente).

Una volta che tutte le fette saranno dorate ponetele su un piatto e fatele asciugare: togliete l’olio dalla padella e aggiungete l’aceto nella padella ( con la fiamma accesa) mettete le cotolette nella padella e fate asciugare l’aceto. Una volta che tutto l’aceto sarà asciugato le vostre cotolette saranno pronte. Gustatele calde.

