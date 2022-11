cotolette-ai-funghi-porcini,-i-trucchi-per-una-panatura-sempre-croccante.-cosa-va-frullato-insieme-al-pangrattato

I funghi porcini sono la base di questo piatto buonissimo. Si possono cucinare in mille modi: crudi o cotti, come condimento o come accompagnamento, arrostiti o in padella. Ma probabilmente non avete mai provato a farne delle cotolette. Una ricetta perfetta per i vegetariani, che possono trovare in questo ingrediente un buon alleato per mangiare qualcosa di sostanzioso e saporito allo stesso tempo. Ma anche se siete della fazione carne, non potete negarvi di provare pasti nuovi. La cucina è incredibilmente variegata, soprattutto in Italia, e bisogna approfittarne.

Cotolette ai funghi, Ingredienti

funghi porcini 200 g

pane 20 g

nocciole 20 g

nachos 20 g

maggiorana 5 rametti

rosmarino 1 rametto

uova 1

farina q.b.

olio di arachide q.b.

paprica q.b.

sale q.b.

Preparazione

Per cucinare le cotolette di funghi porcini la prima cosa da preparare è la panatura. Tagliate il pane a quadrotti e frullatelo in un mixer. Quindi, frullate separatamente anche la nocciole e i nachos. Mettete tutti gli ingredienti insieme in un piatto capiente. Versate anche la paprica e amalgamate il tutto con le mani.

Adesso passate alla preparazione degli odori. Sminuzzate finemente sia il rosmarino che la maggiorana. Aggiungeteli agli altri ingredienti e continuate ad amalgamare. La vostra panatura è pronta. Mettete da parte e passate alla preparazione dei funghi. Con un coltello eliminate la punta dei funghi porcini ancora piena di terra. Con un panno umido quindi pulite bene le cappelle.

Tagliateli a metà di lungo e preparateli alla frittura. Sbattete l’uovo. Prendete i funghi, ripassateli nella farina, quindi nell’uovo sbattuto, infine nella panatura che avete fatto precedentemente. Fate scaldare l’olio di arachidi a 170° e friggeteli per 2 – 3 minuti. Salate leggermente. Le vostre cotolette ai funghi porcini sono pronte per essere servite. Per i cuochi più attenti alla linea, potete anche utilizzare una friggitrice ad aria. Buon appetito.

Cotolette ai funghi porcini, I trucchi per una panatura sempre croccante. Cosa va frullato insieme al pangrattato scritto su Più Ricette da Maria.

Vito Califano