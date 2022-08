Cotolette di Melanzane alla Caprese di Benedetta: Una golosità senza rivali, pronte in 10 minuti senza frittura, fantastiche

Cotolette di Melanzane alla Caprese di Benedetta, una ricetta super facile e veloce da preparare ma davvero buona per ogni occasione. Si preparano davvero in pochissimi minuti e ne esistono due versioni, una a crudo e una tutto cotto con la mozzarella filante. La prima è fresca e light, mentre la seconda somiglia più alla MOZZARELLA IN CARROZZA ma ovviamente preparata con le melanzane. Sia nell’uno che nell’altro modo saranno una delizia sia come aperitivo che come piatto unico per una cena fresca e golosa. Vediamo come preparale. Prova anche altre gustose RICETTE CON LE MELANZANE

Cotolette di Melanzane alla Caprese, Ingredienti

melanzane circa 2

150 gr di mozzarella ( se a crudo meglio di bufala altrimenti fior di latte)

pomodori rossi

2 uova

sale fino a piacere

olio extra vergine di oliva a piacere

prezzemolo tritato a piacere

pangrattato q.b

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle nostre cotolette di melanzane alla caprese lavando le melanzane, togliendo le due estremità e tagliandole a fette non troppo spesse e unendole a coppie. Quini mettiamole in uno scolapasta ricoperte di sale e con un peso sopra in modo da far perdere loro l’acqua e il sapore amarognolo. Lasciamole così per una mezz’ora quindi sciacquiamole bene e asciughiamo un panno asciutto o carta assorbente.

Per la versione tutto cotto, farciamo ogni coppia di melanzane con una fetta di fior di latte strizzato leggermente e una fetta di pomodoro. Dovrà venire tipo sandwinch. Quindi in una ciotol sbattiamo le uova mentre in un piatto bello capiente versiamo il pangrattato e aggiungiamo il sale, il rosmarino e il basilico fresco tritato finemente. Prendiamo ogni sandwich di melanzana e passiamolo prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Quindi adagiamo le cotolette di melanzane alla caprese su una teglia ricoperta da carta da forno e inforniamo a forno statico a 190 gradi, oppure ventilato a 180 gradi per massimo mezz’ora. Una volta cotte sono pronte, golose e filanti

Per la versione a crudo, il procedimento è ancora più semplice. Impaniamo solo le fette di melanzane senza ripieno e mettiamole in forno su una teglia con un filo d’olio di oliva sopra ognuna di essa. Inforniamo sempre con le stesse modalità ma riducendo i tempi di cottura. Quando le melanzane infatti saranno belle dorate potrete toglierle. A questo punto non resterà che riempirle con una fetta di mozzarella meglio se di bufala e una fetta di pomodoro condito on olio e sale e origano. Le nostre Cotolette di Melanzane alla Caprese in versione fredda sono pronte per essere gustate. Leggi altre RICETTE DI BENEDETTA

