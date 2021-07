Le melanzane sono fra le verdure più amate, morbide e dolci sono spesso sulle nostre tavole, soprattutto in estate, o con ricette tradizionali, come la parmigiana di melanzane o il sugo al funghetto e tante altre: pizzette, polpette, fatte sott’olio, grigliate, al forno, involtini e quant’altro.

Buonissime e golose in una delle ricette più semplici e gustose da preparare: le cotolette di melanzane, cotte sia fritte che al forno; una ricetta tipica della tradizione culinaria siciliana; un piatto vegetariano, con pangrattato, uova e parmigiano, in una preparazione semplice e veloce.

Perfette come antipasto o come secondo piatto, ideali come finger food: profumate, dolci e croccanti, non ne resterà neppure una! Vi proponiamo la nostra ricetta di famiglia, che si prepara spessissimo per la felicità dei piccoli, che difficilmente resistono alle cotolette di melanzane. Vediamo come preparare questa bontà.

Cotolette di melanzane

Ingredienti

una melanzana,

un piatto di farina,

un uovo,

due cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP,

un piatto di pangrattato,

sale e pepe,

olio di semi per friggere,

un rametto di rosmarino.

Preparazione

Lavate le melanzane e tagliatele a fette di circa mezzo centimetro; cospargetele di sale fino e lasciatele riposare mezz’ora. Asciugate le fette dall’acqua che hanno prodotto e dal sale; passatele nella farina, nell’uovo sbattuto con formaggio sale e pepe, ed infine nel pangrattato.

Friggetele in olio insaporito con un rametto di rosmarino, facendole dorare da entrambi i lati. Scolatele, fate asciugare l’olio in eccesso su carta assorbente, e servitele ben calde cosparse con un pizzico di sale.

Ottime farcite al formaggio e prosciutto cotto: una volta pronte le melanzane fritte, sistemate una fetta di formaggio ed una di prosciutto tra due fette, e lasciate cuocere per pochi minuti col coperchio affinché il formaggio si sciolga completamente.

L’articolo Cotolette di melanzane, il secondo amatissimo dai bambini che fa impazzire anche i grandi. Pronte in pochi minuti proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.